Уже в среду заканчивается ретрофаза движения данной планеты. Она началась еще 29 декабря, и только сейчас оставит в покое некоторые знаки Зодиака.

Астрологи рассказали, что конец ретроградной фазы планеты Меркурий позволит некоторым знакам Зодиака наладить свою жизнь. Как известно, ретроцикл всегда тормозит перемены, приносит проблем, заставляет нервничать. В это время все идет не по плану. Но теперь, с 18 января, ситуация поменяется. Наиболее заметно это будет для трех знаков Зодиака.

Овен

Звезды говорят, что у Овна могли быть какие-то неприятности со здоровьем. Например, тяжелая форма болезни или осложнения после простуды. После 18 января они пойдут на поправку.

Если дома сломалась какая-то техника или есть проблемы с автомобилем, наконец найдется решение. Все ссоры с близкими людьми будут закончены на хорошей ноте.

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Дева

Девы очень переживали из-за того, что не успевают вовремя завершить рабочие дела. 18 января они станут более активными и продуктивными, поэтому нет повода для волнения.

Также после указанной даты Девы смогут найти себе новое увлечение, например, начать заниматься йогой или фитнесом, запишутся на танцы или на курсы английского языка. Эксперты говорят, что представители этого знака покажут успехи в любом начинании.

Скорпион

Период "застоя" у Скорпиона был связан с тем, что на новогодние праздники они хорошо отдохнули. И у них почему-то не получалось ворваться в рабочий график с новой силой. Виной тому тот же Меркурий, который утомляет, забирает силы, не дает "расправить крылья".

В среду и в последующие даты Скорпионы будут видеть стремительный рост своей продуктивности. Они могут подписывать важные документы, что-то покупать или продавать, планировать поездки. Также звезды пророчат им романтические встречи, инициатором которых станут сами Скорпионы.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых все пойдет не по плану из-за новолуния в январе.

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