По словам Гордеева, пока ситуация будет сложной.

Мольфар Макс Гордеев озвучил свое мнение относительно того, что война может продолжаться еще 5-7 лет, как говорят американские чиновники.

В интервью УНИАН он сказал, что ситуация, действительно, будет тяжелой. По словам Гордеева, Россия не остановится, пока не исчерпает весь свой ресурс.

"На самом деле очень много лжи по поводу того, что американские СМИ пишут и анализируют. Да, в каком-то смысле они правы, что война еще может быть в течение этого времени, потому что война - это не только боевые действия, но и политические игры. Это также определенное распространение негативной информации", - сказал мольфар.

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А вот что касается именно боевых действий, то мольфар уверен, что и в дальнейшем могут страдать приграничные города, даже если будет объявлено о нашей победе.

"То есть если мы выгоним оккупантов со своих территорий, то не факт, что война закончится. Они начнут бить ракетами из разных городов. Конечно, не все могут долетать. Но стопроцентно могу сказать, что ситуация будет тяжелой. Поэтому нам нужно с вами понимать, что все вопросы касаемо окончания войны, они очень условны. Россия не привыкла проигрывать. А когда появился такой конкурент, такой противник, который достойно отбивается, у них конечно срывает крышу. Поэтому пока они полностью себя не исчерпают, конечно, они не остановятся", - добавил Гордеев.

Напомним, ранее астролог назвал города, где оккупанты устроят террор.

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