Жителям этих городов стоит быть осторожными.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что в октябре 2023 года усилятся ракетные атаки на Украину. По его словам, диктатор Владимир Путин устроит настоящий террор.

Так, Росс говорит, что Путин уже находится на смертном одре, поэтому сейчас наступает самый опасный момент, когда он может нажать "красную кнопку".

"Пока в зоне риска Львов, Хмельницкий, Ривне, Киев, Чернигов, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Одесса, Запорожье. Сложная ситуация будет и на прифронтовых территориях - Херсоне и Николаеве. Самые "горячие" точки - Краматорск и Счастье", - отметил астролог.

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В основном все обстрелы будут ночью, продолжил Росс. Поэтому пока дети спокойно могут ходить в школы и садики, но ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. При этом детей стоит забирать до захода солнца, потому что потом ситуация может накаляться.

Однако он убежден, что после смерти Кадырова нас ждут хорошие новости. По его словам, может быть второй поход на Москву. А осуществить его может российский генерал Михаил Теплинский.

"То есть октябрь - это переломный месяц, когда может быть революция", - добавил эксперт.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в октябре, какие события будут происходить на фронте, будут ли ВСУ продвигаться, а также когда умрет Путин и распадется РФ.

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