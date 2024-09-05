'Нострадамус' назвал дату окончания войны в Украине

По его словам, сначала будет ожесточение на фронте.

"Нострадамус" из Индии Кушал Кумар назвал год окончания войны в Украине. Он отметил, что перед рассветом будет самая темная ночь, поэтому изначально ситуация ухудшится, а потом значительно улучшится.

По его словам, ситуация на фронте может обостриться в сентябре 2024 года.

"Существует вероятность беспрецедентного сценария ужасно расширенной войны в сентябре 2024 года. Он имеет тенденцию протянуться вплоть до конца текущего 2024 года и может протянуться до мая 2025 года, когда может быть достигнуто урегулирование", — сказал Кумар в комментарии Daily Star.

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Однако уже в 2025 году полномасштабное вторжение начнет сходить на нет, продолжил "Нострадамус".

"Это может привести к окружению сил, когда линии снабжения будут либо ограничены, либо вообще заблокированы. И это может вызвать огромную и огромную ужасную ситуацию. Это указание на планетарные влияния можно интерпретировать и так. Война на море, охватывающая одну из горячих точек мира, может стать свидетелем ожесточенных боевых действий, которые откроют новый фронт. Как уже было сказано, урегулирование, затишье может наступить на всех основных фронтах войны в мае 2025 года, где-то в период с середины мая до середины октября 2025 года", — подытожил астролог.

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