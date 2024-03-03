Влад Росс говорит, что мы получим помощь и победим Россию уже скоро.

Астролог Влад Росс назвал год окончания войны в Украине и рассказал, при каких обстоятельствах это произойдет.

По его словам, для Украины важно, чтобы на президентских выборах в Америке не победил Дональд Трамп.

В комментарии ТСН он добавил, что до апреля ситуация останется напряженной, однако затем мы получим необходимую военную помощь, что позволит нам отбить атаки врага и завершить кровопролитную войну уже в 2025 году.

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"По всем раскладам, помощь нам будет. Главное, нам выстоять в этом году. Победа будет в следующем, 2025 году, если Трампа не допустят. Звезды склоняются к тому, что у него будет проигрыш в каком-нибудь важном суде", - сказал Росс.

При этом астролог отметил, что летом Россия может повторить попытку наступления на Киев. Если до этого времени там не произойдет дворцовый переворот, то будет сложно. Самый опасный период - июль и август, продолжил эксперт.

Напомним, ранее астрологи Анна и Алексей Сухановы составили прогноз для Украины на март 2024 года. Эксклюзивно для УНИАН они рассказали, что нас ждет в начале весны и какие события будут происходить в мире.

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