По словам Пасынковой, оккупанты сбегут из Украины после захвата российских территорий.

Экстрасенс Яна Пасынкова рассказала, что ждет Украину в ближайшее время. По ее словам, вскоре на фронте случится переломный момент.

На своем YouTube-канале она отметила, что вскоре ВСУ обрадуют нас хорошими новостями. По ее словам, у них есть новая стратегия ведения боевых действий, а еще и будет новая техника.

Кроме того, Пасынкова добавила, что нас ждут успехи на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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"Ближайшие 2 месяца нас ждет большая победа на Бахмутском направлении. Там есть точка на карте, которую нужно пройти физически. Когда наши ребята ее одолеют, мы будем радоваться. Это может произойти не через 2 месяца, может немножко дольше, но результат будет тот же. Бахмут - это Украина", - отметила Пасынкова.

Также она считает, что Россия полностью выведет свои войска из Украину после того, как ВСУ захватят их территории.

По словам экстрасенса, мы можем ждать помощи от Байдена: "Мы получим очень сильные две помощи, очень сильные. Я бы сказала, это будут решающие или переломные в этой войне".

Напомним, ранее астролог обрадовала прогнозом по окончанию войны в Украине.

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