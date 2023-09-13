По ее словам, все закончится после выхода Плутона из цикла.

Украинская актриса Наталка Денисенко в интервью Маше Ефросининой рассказала, что обсуждала со своим астрологом вопрос относительно окончания войны в Украине.

По ее словам, астроэксперт сказала, что в начале 2024 года закончатся сильные обстрелы, а поспособствует этому выход Плутона из цикла. Также в следующем году выйдет из цикла Марс, который символизирует 10-летнюю войну.

"То есть война будет длиться с 2014 года по 2024 год. В конце следующего года она закончится. 2025, 2026 и 2027 годы будут очень классными для Украины, но в период с 2028 по 2032 год будет такой аспектик (неблагоприятный, - УНИАН), но я не буду об этом говорить", - рассказала Денисенко.

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Однако ведущая программы "Экзамен. Новая реальность" Маша Ефросинина скептически относится ко всем прогнозам астрологов, экстрасенсов, мольфаров и других эзотериков. По ее словам, все они "облажались" с датой окончания войны в Украине.

Когда закончится война в Украине - прогноз Влада Росса

Астролог Влад Росс также убежден, что война закончится в 2024 году. По словам эксперта, для этого будут созданы все условия. В первую очередь, в ближайшее время умрет Владимир Путин. А затем начнутся переговоры о прекращении огня.

Полная остановка войны, как он продолжил, будет перед президентскими выборами в Америке.

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