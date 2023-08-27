По его словам, под угрозой все регионы.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что сентябрь будет очень сложным для Украины месяцем. Ситуация в стране будет изнурительной, однако немного легче, чем в августе этого года.

По его словам, под наибольшей угрозой сейчас находятся Чернигов, Днепр, Харьков, Киев, Одесса, Херсон. В Запорожье будет сверхсложная ситуация. В целом каждую неделю может быть подобная ситуация, которая недавно была в Чернигове.

Сейчас, продолжил мольфар, оккупанты максимально нагнетают и делают так, чтобы мы остановили войну. То есть они будут истощать наше ПВО.

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"Также по обстрелам могу сказать, что "выпадают" почти все регионы, однако юг более активный - опять-таки Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск. И, конечно, центр. Они будут пытаться прорывать Киев. В сентябре будет очень тяжело", - сказал эксперт в интервью УНИАН.

Он добавил, что очень осторожными нужно быть 1, 5-7, 12, 14, 17, 20-24, 27, 29-30 сентября.

"1 сентября будет самым сложным днем как на фронте, так и в целом ситуации в Украине. Месяц довольно опасный, но менее, чем август. Я вижу, что Россия сейчас будет пытаться задерживать войну, поэтому опасности будут похожи на американские горки - будут пиковые дни и дни, когда не будет ни одной тревоги", - добавил Гордеев.

Напомним, ранее астролог назвала точный месяц больших изменений в Украине.

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