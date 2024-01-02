По его словам, 2024 год будет победным.

Астролог Алексей Кириченко поделился своим прогнозом относительно окончания войны в Украине. Он вселяет надежду на то, что вскоре украинцы забудут о массированных атаках врага.

На своем YouTube-канале Кириченко сказал, чото уже весной 2024 года будет прекращение боевых действий.

"В апреле 2024 года закончатся боевые действия, будет прекращение огня. Здесь возможна погрешность плюс-минус один месяц в прогнозировании, потому что другие всякие факторы есть. При этом в карте Владимира Зеленского удивительным образом Прогрессивная Луна также совпадает с движением Прогрессивной Луны в карте Украины", – сказал астролог.

Он добавил, что не стоит расчитывать на моментальное прекращение огня. Все будет происходить постепенно, однако значительные улучшения мы увидим уже в течении нескольких месяцев.

"Примерный прогноз прекращения боевых действий - это в середине или конце весны 2024 года", - добавил Кириченко.

Напомним, ранее астролог сказал, когда в Украине не останется ни одного оккупанта. По словам Росса, вскоре под контроль Украины вернутся почти все оккупированные территории.

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