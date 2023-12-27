По словам Росса, вскоре под контроль Украины вернутся почти все оккупированные территории.

Астролог Влад Росс рассказал, что 2024 год может быть победным для Украины. По его словам, мы получим благую весть, а позже с наших территорий сбегут все оккупанты.

В комментарии "Главреду" он отметил, что для этого нужна смена власти в РФ. Если Владимир Путин и его режим будут свергнуты, продолжил Росс, то под контроль Украины в 2024 году вернутся практически все оккупированные территории.

Он добавил, что Донбасс и юг вернутся сразу, а вот с незаконно аннексированным Крымом придется еще немного подождать.

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"Крым на несколько лет может остаться спорной территорией, но потом он всё равно вернётся в состав Украины", - добавил астролог.

Кроме того, Росс говорит, что в 2024 году в РФ могут вспыхнуть массовые бунты.

"Весной будет очевидно, что продолжение этой войны ни к чему хорошему не приведёт. И каким-то образом этот конфликт будут пытаться заморозить. Шансы на заморозку конфликта и прекращение активных боевых действий просто громадные. И появятся они у нас в марте-апреле", - отметил Росс.

Напомним, ранее астролог назвал точный год, когда закончится война.

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