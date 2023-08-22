По словам Тимощук, это может произойти уже в 2024 году.

Астролог и таролог Яна Тимощук рассказала, когда закончится полномасштабная война в Украине, развязанная Россией. По ее словам, уже к 20 октября 2024 года есть шанс, что военные действия прекратятся.

Она говорит, что в период с 22.04.2023 по 01.05.2024 ВСУ будут наращивать военные комплексы и заниматься разработками. Также у нас появится возможность вернуть свои территории.

Кроме того, когда Раху окажется в Рыбах, а Кету в Деве на весь 2024 год, у нас появится шанс выйти на духовные энергии и обрести свободу и счастье.

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"В этот период стоит всем поработать над внутреннем состоянием и осознанностью для достижения нужных нам целей. Тем, кто хочет вернуться в Украину, лучше это делать сейчас", - добавила эксперт в комментарии УНИАН.

Тимощук говорит, что уже в следующем году Украина начнет восстанавливаться. Очень много инвестиций будет приходить в нашу страну.

Напомним, ранее астролог назвала точный месяц перелома в войне с Россией.

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