По словам Тимощук, война станет более кровопролитной.

Астролог Яна Тимощук в комментарии УНИАН рассказала, что вскоре наступит переломный момент в войне, который запустит более кровопролитный процесс.

По ее словам, коренной перелом в войне произойдет 16 ноября, когда Марс перейдет в свой знак Скорпиона и пробудет там до 27 декабря 2023 года.

В этот период будут очень большие потери, как говорит Тимощук. В этот период также возможны изоляция, закрытие границ не только в Украине, но и во всем мире. Связано это с провокациями на границах и новыми болезнями, которые неизвестны человечеству.

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"А вот с 27 декабря по 5 февраля 2024 года инициатива снова перейдет на сторону Украины. Ведь это будет первый дом гороскопа, народа. К этому времени Украина удивит весь мир созданием эксклюзивного и высокоточного оружия. Мы уже сейчас занимаемся разработками, но все станет известно в 2024 году. Марс в 2024 году запустит новые разработки, технологии, создание оружия", - говорит астролог.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус назвал дни, когда всю Украину забросают ракетами. По словам эксперта, Россия нанесет удар вблизи Дня Независимости.

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