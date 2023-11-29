Он огорчил своим прогнозом.

Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, когда закончится война в Украине. По его словам, сейчас проблема в людях, которые расслабились и не донатят.

"Я всегда говорю людям, которые хотят знать, когда закончится война, чтобы они осознали, что именно они делают для того, чтобы эта война закончилась. Я повторял очень много раз, что ситуация, которая происходит в нашей стране, тесно связана с тем, как люди реагируют на определенные аспекты", - сказал Гордеев.

Он добавил, что война в Украине может закончиться только тогда, когда абсолютно все люди начнут реагировать на происходящие события.

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"К сожалению, скорее всего, следующий год не будет победным", - добавил мольфар.

Напомним, ранее астролог ответил, когда Россия окончательно проиграет в войне. Влад Росс назвал несколько сценариев окончания войны в Украине. По его словам, это может произойти после того, как Украина вступит в НАТО или после смены власти в РФ.

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