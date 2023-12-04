По их словам, это может произойти уже в 2024 году.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что в 2024 году будет несколько неудачных для России месяцев. Все может дойти до того, что страна-агрессор захочет завершить войну.

Как рассказали эксперты в эксклюзивном комментарии УНИАН, с 16 января 2024 года по 10 марта 2024 года будет напряженный период. Этот период продолжит процессы поступления и накопления ресурсов в Украине, но с возможными задержками и замедлением. Возможно увеличение расходов Украины на закупку и производство боеприпасов и ожидание их поступления.

"Военная активность может проявиться как со стороны Украины, так и России, но скорее всего без стратегических успехов, только местные бои. В России в это время может возрастать пессимизм и желание завершить войну, а также могут возникнуть внутренние конфликты и протесты", - говорят астрологи.

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С 10 марта 2024 года по 28 апреля 2024 года тоже будет напряженный период, но более продуктивный. В это время может ускориться поступление финансовых ресурсов в Украину, возможно, увеличение посещений важных гостей. В военной сфере также может начаться позитивная динамика, что может стать основой для стратегических успехов Украины.

Напомним, астрологи назвали даты, когда оккупанты будут бежать из Украины.

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