По словам Яны Тимощук, до осени война точно будет продолжаться.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что прогноз по окончанию войны в Украине пока неоднозначный. На данный момент нет точной карты, которая свидетельствовала бы о полном прекращении боевых действий.

"Понимаете, мне выпадает карта "Мир", указывающая на то, что все зависит именно от мира. Наша сила в помощи со стороны других. Что касается именно периода окончания войны, то здесь не все так однозначно", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

По ее словам, в октябре-ноябре 2023 года может прекратиться огонь, но это будет просто пауза в боевых действиях.

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"Со временем они продолжатся. Еще в течение года мы будем бороться за наши территории и за наших людей. Пока нет четкой карты по полноценному завершению войны", - говорит эксперт.

Когда закончится война - прогноз Влада Росса

Как говорит астролог Влад Росс, война может закончиться в 2024 году, перед президентскими выборами в Америке. Он считает, что Байден направит помощь Украине для того, чтобы потом сказать, что именно благодаря ему закончилась российско-украинская война.

"Единственный шанс у Байдена выиграть выборы - сделать так, чтобы война затянулась. Потом, в марте, он даст нам самолеты в полном объеме и объявит о том, что он спас Европу и весь мир, и что именно благодаря ему закончилась российско-украинская война", - подытожил астролог.

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