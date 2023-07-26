По словам Влада Росса, активные боевые действия прекратятся перед президентскими выборами в Америке.

Астролог Влад Росс рассказал, что война в Украине специально растягивается, а влияет на это Джо Байден, который мечтает выиграть на президентских выборах в Америке.

Как рассказал эксперт, этой зимой все будет происходит так, чтобы Украина потеряла свои территории, а в это время Байден якобы будет искать шаги к всеобщему примирению.

"Но в конечном итоге Зеленского не переломить, он не согласится потерять территории", - говорит Росс.

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Поэтому уже в середине 2024 года ситуация изменится. Перед президентскими выборами в Америке Байден предоставит Украине самолеты в полном объеме и объявит о том, что именно он спас Европу и весь мир. Таким образом он склонит на свою сторону американцев, и они проголосуют за него.

"Единственный шанс у Байдена выиграть выборы - сделать так, чтобы война затянулась. Потом, в марте, он даст нам самолеты в полном объеме и объявит о том, что он спас Европу и весь мир, и что именно благодаря ему закончилась российско-украинская война", - подытожил астролог.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в августе, продолжит ли Россия терроризировать наши города и уничтожать архитектуру, а также жителям каких городов стоит быть максимально осторожными и когда наконец-то закончится война.

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