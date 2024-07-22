Астролог назвал месяц, когда Украина победит в войне с Россией

По его словам, у нас будет окно возможностей совсем скоро.

Астролог Алакх Нираджан сделал прогноз для Украины и выяснил, когда наша страна перестанет страдать от российской агрессии и наконец одержит победу в этой кровопролитной войне.

В эфире YouTube-канала "Мой мир" он сказал, что Украина в скором времени может одержать победу, однако за это есть своя цена - отказ от некоторых территорий.

Также он добавил, что окно возможностей для Украины откроется в сентябре и начале октября.

"Уже на основе этой победы можно будет говорить о том, стоит ли останавливать войну, потому что Россия будет готова ее остановить. Это вам решать, поэтому что вес ошибки и продолжения войны очень велик, а после этого снова будет такое вязкое состояние. Вот в эти полтора месяца - сентябрь-октябрь и, возможно, еще ноябрь = можно завершать войну", - отметил астролог.

Напомним, ранее мольфар ответил, сколько еще продлится война в Украине. Он сказал, что война в Украине будет продолжаться еще некоторое время, несмотря на все усилия по достижению мира.

Вас также могут заинтересовать новости: