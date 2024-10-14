В середине осени мы сможем наблюдать самую большую и яркую Луну этого года.

Октябрь 2024 подарил нам не только солнечное затмение на новолуние в начале месяца - в его середине мы сможем увидеть самую большую Луну этого года. Спутник приблизится к Земле на максимальное расстояние и будет выглядеть больше и ярче обычного. Когда произойдет это событие и как оно отразится на жизни - в материале.

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Суперлуние в октябре 2024 - в чем его особенность

Суперлуние - это явление, когда полнолуние проиходит вблизи перигея, ближайшей к Земле точки орбиты Луны. Это значит, что Луна будет выглядеть больше и ярче, чем в свое обычное полнолуние. Кроме того, октябрьское полнолуние будет самым большим и ярким в 2024 году, поскольку Луна максимально приблизится к Земле - в момент перигея расстояние между спутником и нашей планетой составит 357 364 км (среднее расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 км).

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Что такое Охотничья Луна

Полнолуние в октябре 2024 будет также и Охотничьей Луной. Интересно, что это название, в отличие от других лунных наименований, не привязано к определенному месяцу. Охотничьим называют обычно полнолуние, которое идет следом за Урожайной Луной, ближайшей к осеннему равноденствию (это может быть в сентябре или в октябре). Поэтому Охотничья Луна может наступить в октябре или ноябре.

Прозвали Луну Охотничьей потому что в это время в старину отправлялись на охоту. Есть у этого полнолуния и другие названия:

у индейских племен - Луна Перелета, Луна Падающих Листьев;

у китайцев - Любезная Луна;

у викканов - Кровавая Луна;

в Южной Африке - Луна Семян;

в Южном Полушарии - Рыбная Луна, Розовая Луна, Луна Пробуждения.

Если полная октябрьская Луна висит низко у горизонта, то она может выглядеть красной или оранжевой - ее свет проходит через более плотный слой воздуха. Поэтому Луну также называют Красная.

Полнолуние и суперлуние в октябре 2024 - точное время

Луна достигнет фазы полнолуния 17 октября, в 14:26 по киевскому времени (11:26 GMT). Полюбоваться на полную Луну можно будет в течение трех дней - 16,17 и 18 октября.

Спутник в момент полнолуния будет находиться в созвездии Овна - смелого, страстного и уверенного в себе знака Зодиака. Луна в Овне, по словам астрологов, усиливает проявления личной силы, лидерства, независимости и смелых шагов к своим желаниям - идеально подходит для тех, кому нужен новый старт или прыжок вперед.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в октябре 2024 - советы астрологов

Поскольку Луна в момент суперлуния находится близко к Земле, то и влияние спутника будет сильнее, чем в обычное полнолуние. Кроме этого, будет ощутимо и влияние Овна, независимо от вашего собственного знака Зодиака.

Астрологи предупреждают, что в это время все могут стать требовательными и эгоистичными. С большой вероятностью могут проявляться личные срывы и истерики, если вы будете чувствовать, что не получаете своего.

По словам астрологов, больше всего достанется именно огненным знакам Зодиака - Овну, Льву и Стрельцу, которым придется приложить немало усилий, чтобы держать себя в руках и справиться со всем спектром нахлынувших эмоций.

Потерять привычный баланс могут также и водные знаки - Раки, Скорпионы и Рыбы, которым советуют сфокусироваться в это время на рутине. Следует по возможности избегать драмы во время этой фазы полнолуния, но после события следует разобраться со всеми возникающими проблемами - они могут указать на стороны вашей личности или жизни, которые требуют работы над ними.

Для знаков Земли и Воздуха грядущее полнолуние пройдет более-менее ровно.

Что нельзя делать в полнолуние в октябре:

принимать важные решения - лучше отложить на 2-3 дня позже;

конфликтовать и отвечать на возможные провокации со стороны;

игнорировать свои эмоции - тарайтесь выразить их конструктивно;

переутомляться, брать дополнительную работу;

заключать крупные финансовые сделки, брать кредиты.

Также в это время лучше отложить дальние поездки и отказаться от хирургических и косметологических вмешательств (если есть возможность).

Что можно делать в полнолуние:

прислушиваться к себе, переосмысливать приоритеты;

запускать новые проекты;

мириться с теми, с кем в ссоре;

заниматься творчеством и саморазвитием;

заканчивать дела, начатые ранее;

занматься благотворительностью и волонтерством.

Астрологи советуют в это полнолуние правильно настроиться, чтобы использовать энергию небесного соседа в своих целях.

В течение трех дней, когда влияние Луны будет наиболее ощутимо, подводите личные итоги, проанализируйте, как вы провели год, что для вас сработало, а что нет. Подумайте, что можно предпринять, чтобы изменить то, что требует изменений. Используйте свет полной Луны, чтобы пролить свет на свои собственные цели. И, наконец, сосредоточьтесь на ценностях, которые для вас наиболее важны, - это то, что больше всего мотивирует вас двигаться вперед.

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