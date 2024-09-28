На второе осеннее новолуние произойдет солнечное затмение.

Новолуние в октябре 2024 будет особенным - в это время произойдет второе и последнее в этом году солнечное затмение. Оно будет частичным и кольцеобразным. Когда наблюдать эти два события и как они повлияют на нашу жизнь - рассказываем в материале.

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Когда новолуние в октябре 2024 - точное время

Второе новолуние осени 2024 наступит 2 октября в 21:49 по киевскому времени (15:50 GMT). Луна будет находиться в знаке Весы.

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В этот же отрезок времени произойдет второе в этом году солнечное затмение, оно будет частичтным и кольцеобразным. Что это значит? Луна будет в это время слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть собой солнечный диск, поэтому вокруг нее будет видно так называемое "огненное кольцо".

Максимальная фаза затмения наступит в 21:46. Его можно будет наблюдать лишь в узкой полосе, которая пройдет через южные регионы Чили и Аргентины и часть Тихого океана. В Украине солнечного затмения видно не будет.

Новолуние в Весах - в чем его особенность и на кого повлияет

Новолуния приглашают нас посадить семена, которые мы хотим увидеть плодоносящими в течение следующих двух недель (вплоть до следующего полнолуния) и следующих шести месяцев (когда наступит соответствующее полнолуние). Однако во время солнечного затмения Луна проходит по Солнцу, заслоняя его свет. Это происходит только два раза в год, и каждый раз типичная энергия новолуния, которую мы чувствуем ежемесячно, потрясающе усиливается.

Все, что доступно в новолуние, становится доступно и в солнечное затмение, но в большей степени. По сути, это - сверхзаряженное новолуние.

В новолуние Солнце и Луна встречаются в одном градусе на небе, и завеса между подсознанием и сознанием опускается. Мы можем слышать нашу интуицию громче, чувствовать наши вибрации яснее и понимать наши желания полнее. В то же время могут проявляться чувства беспокойства, необъяснимой эмоциональности, замешательства.

Весы - это знак справедливости, равновесия и партнерства. Лунные события, управляемые Весами, побуждают нас задуматься о таких темах, как поиск большего баланса в отношениях, ведение переговоров, наше восприятие красоты и то, что мы считаем справедливым и честным.

Проходя через это затмение, обратите внимание на то, какие истины открываются для вас и вокруг вас. Затем спросите себя, действительно ли они истинны. Это затмение - период, когда нужно подвергнуть сомнению все внутри и вокруг вас: не ради того, чтобы опровергнуть это, а чтобы понять это, а затем решить, является ли это истиной для вас.

Кроме этого, затмения имеют свойство создавать энергетический хаос. Дар Весов - научить нас распознавать, когда мы готовы потерять равновесие. Но если мы замечаем тонкие изменения в нашей энергии, которые происходят до того, как мы становимся неуправляемыми, мы можем избежать потенциальной бури - и сохранять внутреннее спокойствие, несмотря на любой хаос вокруг нас.

На какие знаки новолуние в Весах и солнечное затмение повлияет больше всего?

По словам астрологов, независимо от солнечного знака, будет трудно игнорировать влияние этой мощной лунации. Но есть знаки Зодиака, которые прочувствуют событие больше всего. Это кардинальные знаки (те, с которых начинаются времена года) - Овен (кардинальный Огонь), Рак (кардинальная Вода), Весы (кардинальный Воздух) и Козерог (кардинальная Земля).

Что можно и что нельзя делать в новолуние в октябре 2024

В то время как эффекты обычного новолуния длятся около четырех дней, энергия солнечного затмения сохраняется в течение недели до и после, с длительным влиянием в течение месяцев. Поэтому в период этого космического дуэта астрологи советуют воздержаться от ряда вещей.

Чего нельзя делать в новолуние:

не стоит начинать важные проекты, переезжать на новое место, менять работу, затевать ремонт - планируйте, но начните тогда, когда Луна начнет расти;

не следует начинать споры, ввязываться в конфликты (даже косвенно), выяснять отношения - хотя желание может быть сильным;

не берите ничего в долг и не давайте взаймы, не совершайте крупных покупок, не вкладывайте деньги - отложите финансовые операции на пару дней;

не переутомляйтесь на работе, в спортзале, не занимайтесь экстремальными видами спорта;

не переедайте и воздержитесь от алкоголя, чтобы он не смог провоцировать всплеск ненужных эмоций;

отложите поездку на пару дней.

Также не следует в новолуние и солнечное затмение ложиться на операции - если они, конечно, несрочные.

В то же время, говорят астрологи, бояться солнечного затмения во время новолуния не стоит - нужно просто правильно использовать эту потрясающую энергетику.

Что нужно делать в новолуние:

заканчивайте начатое ранее - дела, ремонты и т.п.;

планируйте - пишите списки, что нужно сделать и т.д.;

миритесь с теми, с кем поругались, прощайте обидчиков;

отдайте долги.

Во время новолуния избегайте резких движений, ненужной суеты и беспорядка - сосредоточьтесь на своих целях и определите, что важно для вас. Вы можете извлечь максимальную пользу из новолуния и последнего солнечного затмения 2024 года в Весах, стремясь к ощущению внутреннего покоя и равновесия. И да, не забудьте, что день 2 октября закрывает фатальный коридор затмений, открытый 18 сентября: можно будет перевести дух - и это мы пережили.

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