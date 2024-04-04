Новолуние в апреле будет суперлунием, а все, что произойдет в это время, продлится до осени.

В апреле нас ждет второе и последнее суперноволуние 2024 года - Луна взойдет в перигее, то есть, будет находиться максимально близко к Земле. В этот же день произойдет полное солнечное затмение. Как эти два космических события отразятся на нас, что можно и нельзя делать в это период - читайте ниже.

Что такое суперлуние

Суперлуние - это изначально астрологический термин, который обозначает новолуние или полнолуние в момент максимального (или почти максимального - в пределах 90%) сближения Луны с Землей. Когда суперлуние происходит во время полнолуния, то Луна может казаться больше (хотя это и не всегда может быть заметно невооруженным глазом). Если же суперлуние происходит во время новолуния, то наблюдатели ничего не увидят - впрочем, как и во время любого другого новолуния, когда Луны не видно на небе.

Новолуние в апреле 2024 - точное время

Новолуние произойдет в понедельник, 8 апреля, в 21:21 по киевскому времени (18:21 GMT). Луна будет находиться на расстоянии 359 810 км от Земли (обычно это расстояние 384 400 км).

За несколько минут до этого - в 21:17 по Киеву (18:17 GMT) - произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет полным.

Новолуние в Овне и его влияние

С точки зрения астрологии, в момент суперлуния энергия Луны возрастает, а вместе с ней и ее влияние на нас. У этого утверждения нет научной основы - считается, что суперлуния не влияют на здоровье людей, не вызывают никаких изменений климата или стихийных бедствий. Но, учитывая то, как в это время может меняться поведение человека, его эмоции и восприятие окружающего мира, есть смысл обратить внимание на советы астрологов.

В апреле новолуние наступит в огненном знаке Овна. Он, с одной стороны, поможет обрести уверенность в себе, своих силах и поступках, поддержит в проявлении страстей и желаний, даст решимость действовать, не боясь рисковать.

С другой стороны, солнечное затмение в период новолуния окажет свое влияние. Как и любое другое затмение, оно нарушит привычный уклад жизни: предложит изменить шаблоны, если мы осмелимся воспользоваться возможностями, которые появятся в это время.

По мнению астрологов, все, что придет в жизнь 8 апреля, будет иметь свое продолжение несколько месяцев - до периода осенних затмений с 18 сентября по 2 октября 2024 года.

Что нельзя делать в новолуние

Во время новолуния энергия человека находится практически на ноле - многие могут чувствовать сонливость и усталость, может также проявиться эмоциональная нестабильность, появляться раздражение. Поэтому в день новолуния, а еще лучше за пару дней до и после него, лучше воздержаться от некоторых дел.

Чего нельзя делать в новолуние:

не вступайте ни в какие в конфликты и не поддавайтесь на провокации;

не начинайте важные проекты, не устраивайтесь на новую работу;

не давайте в долг и не берите взаймы;

не совершайте крупные покупки;

по возможности не отправляйтесь в дальние поездки;

не употребляйте алкоголь и не переедайте;

не играйте в азартные игры.

В этот период важно не нагружать себя ни физически, ни морально, так как у организма может не хватить ресурсов все вынести.

Что можно делать в новолуние

Новолуние считается временем начала, новых возможностей - которые, кстати, откроет перед нами солнечное затмение - и перезагрузки. В это время хорошо ставить цели, планировать и мечтать.

Что нужно делать в новолуние:

планируйте будущее;

завершите текущие дела;

помиритесь с тем, с кем в ссоре;

по возможности отдайте долги;

сделайте небольшую уборку, почините сломанные вещи, те, что не подлежат ремонту - выбросьте;

устройте разгрузочный день.

Один из советов астрологов - откажитесь от ожиданий того, что может произойти или не произойти, отпустите любое чувство контроля. Будьте открыты к новой информации и новым возможностям, стройте свободные планы и сохраняйте гибкость.

В день новолуния закрывается коридор затмений, который начался 25 марта, а, значит, все самое тяжелое останется позади. Впереди - лишь лучшее.

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