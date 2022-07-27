В конце лета, говорит таролог, украинцы будут чувствовать, что война отступает.

Таролог Ирина Клевер спрогнозировала, что ждет Украину, охваченную кровавой войной РФ, в будущем.

По прогнозу астроэксперта, защитники Украины будут отталкивать врагов, которые пришли с полномасштабным вторжением. Все это будет происходить через кровь, через кровавые события и тогда, когда не будут ждать. Об этом Клевер рассказала в интервью YouTube-каналу TOP.

"Развяжемся (нас ждет развязка войны, - УНИАН.) до конца года, по-другому никак", - говорит она.

По ее словам, до конца лета Россия продолжит террор украинцев ракетами, государство-террорист не уйдет от такой практики. Кроме того, таролог отвергает вероятность наступления Беларуси на Украину.

Также астроэксперт прогнозирует, что 24-го августа, в День независимости, серьезной опасности для нашей страны нет.

"Конец лета - они уже будут чувствовать, что война отступает", - сказала она, отвечая на вопрос: "Когда украинцы смогут почувствовать, что война отступает?".

Ранее астролог Алексей Кириченко дал прогноз относительно того, когда закончится война в Украине, и ответил на вопрос, случится ли это в 2022 году.

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