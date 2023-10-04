Китайский гороскоп на октябрь для всех знаков подскажет вам, как удачно провести октябрь.

У китайцев есть особенный гороскоп, в котором знаки Зодиака определяются годом рождения. В нем совмещаются современные знания про мир и древнеазиатская мудрость. Все знаки Зодиака китайского гороскопа (кроме Дракона) названы в честь животных.

Мы составили китайский гороскоп на октябрь 2023 и рассказали, как разным знакам успешно провести этот месяц.

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Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

В октябре вы почувствуете прилив творческой энергии. Вы покажете себя новатором и лидером на работе и в личных делах. Но вы также станете более нетерпеливым и невнимательным, что может привести к конфликтам. Гороскоп советует вам быть внимательнее к чувствам близких людей, иначе ваше равнодушие может их обидеть.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Быкам октябрь принесет ощущение безопасности, стабильности, гармонии между разными сферами жизни. Ваш приземленный подход поможет преуспеть в карьере. Финансовая ситуация будет благополучной. Терпение и неторопливость помогут вам преодолеть любые трудности.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Тигры в октябре почувствуют жажду знаний. Это очень удачный месяц для любого обучения, изучения новых навыков и освоения полезных привычек. Если нет времени на такую активность, то можно удовлетворить свой интерес через чтение увлекательной книги. Спокойный и неторопливый отдых поможет восстановить силы, а вот вечеринки и встречи с большими шумными компаниями вряд ли пойдут на пользу.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Кроликам китайский гороскоп на месяц советует быть внимательными с финансами. Крупные покупки в октябре могут быть неудачными и безрадостными, а купленные на эмоциях вещи в будущем могут вас разочаровать. В этом месяце тратьте деньги с умом. Не стоит брать в долг и оформлять кредиты, иначе погрязнете в долгах.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Месяц будет хорошим в эмоциональном плане. Вам удастся разрешить некоторые старые проблемы, которые долго тревожили вас. Отношения с близкими улучшатся, у вас получится наладить взаимопонимание. Вы осознаете, что некоторые ваши переживания были беспочвенными. На работе ожидается позитивное продвижение по службе.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Месяц будет удачным в сфере здоровья. Самочувствие Змей позволит заниматься любыми делами, а болезни быстро вылечатся. Но перетруждаться в октябре не нужно, иначе в следующем месяце вас нагонит профессиональное выгорание. Позволяйте себе выделять хотя бы час на отдых каждый день. Не отвергайте заботу родных о вас.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

У Лошадей в октябре 2023 года сильно обострится интуиция. Вам стоит довериться ей. Ваши чувства направят вас на правильный путь, а подозрения в основном окажутся обоснованными. Возможно в октябре в вашей жизни появится недоброжелатель или завистник, который попытается забрать себе ваши заслуги, или специально спровоцирует вас на бесчестные поступки.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

В октябре представители знака Коза будут сосредоточены на доме и семейной жизни. Китайский гороскоп советует вам проводить больше времени с родными, чаще прислушиваться к их советам и к их критике. Семья будет вашим источником радости и комфорта. Очень удачным будет октябрь для романтики и развития любовных отношений.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

В октябре Обезьяны часто будут чувствовать жажду приключений. Это идеальное время для путешествий или изучения новых навыков. Будьте готовы к тому, что жизнь столкнет вас с неожиданными переменами, под которые вам придется подстроиться. В финансовой сфере возможно прибавление денег, но также повышается вероятность импульсивных покупок.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В октябре Петухов ожидает некая проверка на преданность и верность. Не поддавайтесь эмоциям и не делайте поспешных решений. Тогда вам удастся достойно проявить себя. Ваша преданность будет оценена близкими, но избегайте чрезмерного собственничества. Особенно в отношении детей. Не забывайте, что это самостоятельные личности.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

В октябре вы часто будете чувствовать угнетенность и пренебрежение со стороны знакомых. Возможно вы разочаруетесь в некоторых близких, вам не будет хватать поддержки и сочувствия. Значительно улучшит ваше эмоциональное состояние спорт. Гимнастика поможет изгнать негативные мысли и почувствовать внутреннюю силу.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

В октябре вам не стоит быть категоричными. Упрямство - ваш главный враг. Научитесь искать компромиссы и точки соприкосновения с другими людьми. При планировании семейных дел учитывайте не только свои интересы, но и желания родных. Это сплотит вашу семью. Чаще идите на уступки, и близкие оценят это. Но грубость и манипуляции в вашу сторону допускать не стоит.

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