Расклад на картах Таро дал неутешительный прогноз на 2025 год.

Наверное, в Украине сейчас нет ни одного человека, который бы не ждал, когда закончится война и наступит мир. Чем ближе к фронту - тем тяжелее жить, потому что каждый день украинские города оказываются под обстрелами. Таролог, политолог, эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini в комментарии УНИАН рассказала, где в Украине будет опаснее всего.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Какой самый опасный город Украины - что говорят карты

Эксперт сделала расклад на картах Таро и увидела, что самый опасный город в Украине далеко не один - пять городов нашей страны могут оказаться под вражескими обстрелами. Больше всего опасными, по мнению таролога, будут оставаться Харьков, Сумы и Запорожье, Кривой Рог и Херсон:

"Туда могут и дроны залетать, и "прилетать" что-то другое. Чем дальше город находится от фронта, тем там безопаснее. Однако есть исключение - Киев, поскольку в этой войне столица для российских оккупантов является символической целью"

Учитывая то, что сейчас враги находятся неподалеку Херсона, таролог сделала расклад на то, грозит ли этому областному центру повторная оккупация. Выпала Башня и Двойка Жезлов. Башня - это негативная карта, которая предупреждает о разрушении, а Двойка Жезлов говорит о дороге и планах. Natalis Domini говорит, что такая картина может свидетельствовать о повторной оккупации Херсона россиянами. Таролог считает, что это очень вероятный сценарий.

В итоге можно сказать, что Херсон, Кривой Рог, Днепр, Харьков, Сумы - это города, которым угрожают опасности уже сейчас, и будут угрожать в будущем, поэтому жителям нужно быть осторожными.

При этом, самыми безопасными городами в Украине будут оставаться Ужгород, Черновцы, Черкассы и Кропивницкий. Также безопасная территория - Волынь. Таролог отмечает, что у каждого человека есть собственная карма, и если она хорошая, то во время войны можно выжить практически в любом регионе.

Часть Волыни граничит с Беларусью, с территории которой россияне 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение в Украину. Natalis Domini сделала расклад на то, могут ли враги осуществить вторжение на Волынь из Беларуси - ей выпала Закрытая Дорога, а это значит, что хода там не будет. То есть вражеское наступление на Волынь не ожидается.

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