Эксперт считает, что Трамп очень хочет войти в историю как миротворец.

Обещание Дональда Трампа завершить войну за 24 часа было для многих украинцев как глоток свежего воздуха. Каждый хочет мирного неба над головой и ждет, когда закончится война, но она до сих пор продолжается. Таролог, политолог, эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini в комментарии УНИАН рассказала, удастся ли американскому президенту добиться мирных переговоров.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Когда закончится война в Украине - прогноз таролога

Эксперт сделала расклад Таро и увидела, когда закончится война и что ждет Украину. По ее словам, карты показали активную работу Трампа в направлении окончания войны, и по завершению выпала карта Мир:

"Поэтому, так или иначе - окончание войны будет"

Natalis Domini считает, что Трамп позиционирует себя как сильный лидер, который поставил себе цель добиться мира в Украине. Эксперт склонна к тому, что президент США доведет дело до конца, потому что очень хочет войти в историю как миротворец.

Конкретных дат таролог назвать не может, но предполагает, что эти события наступят во второй половине 2025 года или первой половине следующего года, если процесс затянется.

Кроме того, когда закончится война в Украине, эксперт увидела и положение нашего государства. В раскладе выпали перевернутые Любовники, а это, по словам таролога, свидетельствует о том, что Украине придется пойти на уступки, и это будет сделано не очень охотно:

"Нам давали кредиты, а кредиты всегда нужно отдавать, и американцы могут получить то, чего захотят"

Natalis Domini предполагает, что возможно, Украине еще и придется пойти на территориальные уступки. Но она не видит ничего апокалиптического.

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