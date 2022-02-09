Представители одного из знаков могут десятилетиями выбирать вторую половинку, поделилась астролог.

Если мужчины-представители знаков Зодиака Весы, Дева и Рак женятся, то брак для них – на всю жизнь.

Весы очень часто выбирают вторую половинку по расчету, но это не значит, что они не чувствуют любви, пишет tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

Эксперт добавила, что Весы могут предавать жен.

Астролог отметила, что Девы очень долго могут выбирать человека, который будет сопровождать их по жизни, на это у них может уйти до 20 лет.

"...впоследствии, женившись на этом совершенстве, они просто не считают возможным менять его на другое – на еще один длительный кастинг у них может просто не хватить времени. Поэтому, даже при наличии побочных увлечений, семья для представителей знака, как говорится, святое", – добавила Булгакова.

Читайте такжеПридется повертеться как белка в колесе: астролог составила гороскоп на неделю для всехПо словам эксперта, Раки, скорее всего, не покинут свою семью, даже если чувства к жене остынут, и они встретят другую женщину. Астролог подчеркнула, что эти зодиакальные представители не уйдут из семьи, поскольку очень любят ее членов – детей, родителей и других родственников.

"...Только в таком прочном и преданному – "коллективе" они чувствуют себя максимально комфортно как в моральном, так и в физическом смысле...", – отметила эксперт.

Напомним, Людмила Булгакова говорила, что Раки, Рыбы и Тельцы ставят на первое место семью, а не карьеру. Астролог прогнозировала, что Рыбы отодвинут на второй план карьеру, если их близкий человек сможет обеспечивать высокий уровень жизни.

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