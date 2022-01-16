Представители трех знаков Зодиака могут стать лучшими врачами, сообщила астролог.

Лучшими врачами могут стать люди, рожденные под воздушным знаком Зодиака, – это Близнецы.

Представители этого знака обычно имеют хорошую профессиональную подготовку, а также доброжелательные и позитивные, рассказала астролог Людмила Булгакова tsn.ua.

По ее словам у Близнецов больше пациентов, чем у коллег, поскольку эти зодиакальные представители могут смотреть на пациентов как на хороших знакомых, а не как на подопытных крыс.

Эксперт добавила, что хорошими врачами могут быть Девы и Раки.

Астролог отметила, что Девы – блестящие диагносты, поскольку имеют недюжинные аналитические способности и на работе проявляют отстраненность и равнодушие.

"...Главное – ничего от них не скрывать, без точных данных представители знака при всем желании вряд ли чем-нибудь смогут помочь своим пациентам...", – сказала Булгакова.

Собеседница сообщила, что Раки чаще всего способны выбрать для пациентов методы лечения, которые способны быстро им помочь, и не приведут к негативным последствиям.

"...Раки как самый эмоциональный знак Зодиака имеют редкий дар сострадания, который необходим врачу едва ли не больше, чем профессиональные знания и навыки...", – добавила астролог.

Читайте такжеТолько два дня для начинаний: астролог назвала угрозы будущей неделиРанее Людмила Булгакова поделилась, в жизни каких знаков Зодиака на первом месте находится семья, а не карьера. По словам эксперта, семья на первом месте у Раков, Рыб и Тельцов.

Справка УНИАН. Близнецами называют людей, которые родились с 22 мая по 21 июня, Девы – люди, рожденные с 22 августа по 23 сентября, а Раки – это те, кто празднует день рождения с 22 июня по 22 июля.

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