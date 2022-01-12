Один из земных представителей за работу берется только в крайнем случае, отметила эксперт.

Два водных знака Зодиака – Рыбы и Рак, а также один земной – Телец, предпочитают семью, а не карьеру.

Рыбы могут отодвинуть на второй план карьеру, если домашняя работа будет приносить им серьезную выгоду, рассказала tsn.ua астролог Людмила Булгакова.

По ее словам, эти зодиакальные представители смогут сконцентрироваться на семье, если их вторая половинка будет обеспечивать высокий уровень жизни.

"...Если же об удовлетворительном материальном содержании речь не идет, представительницы знака ни за что не согласятся проводить время с кастрюлями, пылесосом и подгузниками...", – отметила собеседница.

Читайте такжеКогда ничего нельзя начинать: гороскоп на неделю от астрологаЭксперт добавила, что Раки готовы с удовольствием двигаться вверх по карьерной лестнице, но при первой же возможности заняться своим жильем могут уйти с любой работы и взяться за домашние дела.

"...Раков можно безошибочно называть домашним знаком Зодиака – именно семейные интересы они ставят на первое место, отодвигая на задний план любые профессиональные достижения...", – сказала Булгакова.

Астролог поделилась, что Тельцы – домоседы и берутся за работу только в крайнем случае. Собеседница утверждает, что дома они занимаются тем, что доставляет удовольствие, – смотрят сериалы или читают.

"...Необходимости вставать рано утром и в любую погоду отправляться на работу ради того, чтобы сделать карьеру, они отдают предпочтение спокойному проведению времени в тепле и уюте...", – заявила эксперт.

Ранее Людмила Булгакова говорила, что три зодиакальных представителя – Весы, Стрелец и Близнецы, любят заниматься домашним делом, которое для многих ненавистно, – речь идет о мытье посуды.

Справка УНИАН. Тельцы – это люди, которые родились с 21 апреля по 21 мая, Раками называют рожденных с 17 июля по 17 августа, а Рыбы – те, кто празднует день рождения с 21 февраля по 20 марта.

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