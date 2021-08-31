Сон с участием паука – хороший знак, если только животное вас не кусает.

Большинство людей не любит пауков. А видеть этих существ во сне ещё неприятнее. Такой сон может казаться тревожным знаком. Однако в большинстве случаев сон про паука не означает ничего дурного.

Ранее УНИАН рассказывал, к чему снится беременность и вещий ли такой сон.

К чему снится паук по соннику Миллера

Паук во сне символизирует ответственное отношение к работе, которое будет вознаграждено начальством. Если паук во сне плетет паутину, то в вашем доме будет благополучие. А вот убить паука во сне – плохой знак; вас ждет ссора со второй половинкой. Если снится много пауков – вас ждет поддержка друзей и необыкновенная удача.

Укус паука снится к предательству близкого человека или неприятностям на работе. Если вас преследует паук – это может трактоваться по-разному. Чем меньше размер животного, тем лучше для вас. Убегать от маленького паука означает мелкие неприятности, а от большого – унижение. Но если вы во сне убьете такого паука, то вам удастся решить какую-то проблему или вылечить болезнь.

Что означает сон про паука по соннику Ванги

Читайте такжеГороскоп карт Таро на сентябрь: что обещают карты каждому знаку ЗодиакаЕсли паук приснился в ночь с пятницы на субботу – вас ждет большой успех. В целом сон про паука означает важный разговор, который разрешит давнюю проблему. Если паук плетет паутину или сидит на ней, ожидайте финансового благополучия. Много черных пауков означает, что вы станете жертвой слухов.

Значение сна про пауков по соннику Нострадамуса

Согласно этому соннику, подобный сон означает, что вы можете решить проблемную ситуацию на работе. Такой сон призывает вас стать более открытым, доверять людям. Если вы деретесь с пауком или убегаете от него – возможен конфликт с начальством. Держать в руках паука означает, что вы скоро получите дорогой подарок.

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Автор: Екатерина Пулатова