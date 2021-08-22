Образы, пришедшие во снах, зачастую оказываются пророческими

Некоторые сны имеют буквальный смысл и толкуются именно так, как снятся. Бывает так, что сновидение - это образ, который имеет переносный смысл. Ранее мы рассказывали, к чему снится рыба, а сегодня поделимся информацией о том, правда ли, что беременность - это к пополнению в семье.

Сонник Миллера

В таком толковании указано, что значение сна зависит от положения женщины на данный момент. Если девушка не ждет ребенка, но находится в отношениях, беременность во сне сулит разлады с любимым человеком. Девственница, которой приснилось ее "интересное" положение, рискует попасть в ситуацию, где будет опозорена. Но если девушка в жизни беременна и во сне видит то же самое - роды пройдут легко и благополучно.

Сонник Ванги

Читайте такжеИменинники 22 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаБолгарская провидица утверждала, что замужняя женщина, которая во сне оказалась беременной, будет счастлива и любима в браке. Видеть себя со стороны - ждите, что действительно забеременеете, причем, близнецами. Незамужней девушке, наоборот, такой сон сулит проблемы.

Видеть, что ваша знакомая беременна - внезапно получите крупную сумму денег. Во сне вы рожаете - ждите серьезных перемен в жизни. Чем легче был процесс родов, тем быстрее и проще решится ситуация в жизни.

Сонник Фрейда

Популярный психотерапевт говорил, что сновидения такого характера стоит толковать в буквальном смысле. То есть, если во сне вы беременны, значит и в жизни произойдет то же самое.

Но также он считал, что ожидание ребенка во сне может означать дисгармонию в любовных отношениях, которая приведет к встрече с более достойным мужчиной. Если же мужчине приснилось, что он в положении, значит, готов к браку и серьезным отношениям. Правда, по логике Фрейда, это совершенно не означает, что союз будет счастливым и не развалится.

Сонник Нострадамуса

Предсказатель был немногословен и сказал, что беременность - это к деньгам. Правда, в обратную сторону - готовьтесь, что у вас будут их занимать. Кроме того, эта ситуация приведет к неприятностям.

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Автор: Кристина Кащавцева