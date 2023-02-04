Ирина Звягина утверждает, что 4-5 февраля для страны-агрессора будут непростыми.

Известный астролог Ирина Звягина сделала в своем блоге прогноз на выходные, 4 и 5 февраля. Она утверждает, что сейчас Солнце зашло в 16 градусов Тельца, где пробудет до 13 марта - это довольно сильный триггер для России, который станет причиной неожиданных поворотов судьбы и проблем.

"Это экзакт с оппозицией Венеры и Плутона в гороскопе России. Очень сильный триггер с острым и неожиданным ходом событий, которые может спровоцировать. Что касается Плутона, то по нему всегда идет какое-нибудь накопление, и с русским Плутоном это касается еще и информационной составляющей войны. Мы должны увидеть, как что-то взорвется "на болотах", - написала Звягина.

Она утверждает, что наступление может начаться в том месте, где его совсем не ждут. Несмотря на то, что для России этот месяц будет вовсе не таким удачным, как хотелось бы, украинским военнослужащим расслабляться нельзя.

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"4 и 5 февраля на квадрате Солнца с Ураном нужно особое внимание. Что-то меняется, много интересного, но много и опасного. Хорошо тому, кто ловок, владеет телом, мыслями, имеет периферическое внимание. Не смотрит, а видит", - резюмировала астролог.

Напомним, эти мужья по знаку Зодиака могут изменять в 2023.

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