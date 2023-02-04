Не стоит слепо верить своим партнерам, если они рождены под этими знаками.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, чьи представители могут изменить своим женам в 2023 году. Стоит опасаться женам Близнецов, Стрельцов и Рыб. Подробнее читайте в материале.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака априори лицемерные. Они имеют два лица, и показывают окружающим по очереди то, что выгодно самим Близнецам. Безусловно, не все Близнецы - лживые и двуличные, однако это довольно распространенные черты.

Как утверждают астрологи, в этом году у представителей данного знака Зодиака будут непростые отношения с женщинами - может быть резкое переключение на другой объект обожания или даже измена.

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Стрелец

Стрельцы в целом не очень верные в отношениях, поэтому рядом с ним всегда нужно быть очень внимательными. Особенно на протяжении этого года, когда Стрельцы будут куда-то ездить без своей второй половинки. Например, в командировку.

Звезды не советуют закатывать им сцены ревности, лучше внимательно наблюдать и делать правильные выводы.

Рыбы

Рыбы - идеальный знак Зодиака для семейной жизни, вот только в особо тяжелый период их разум может выдавать неожиданные заключения. Например, после пережитых стрессов они могут решиться на то, на что никогда бы ранее не решились. Среди списка - супружеская измена. Конечно, Рыбы потом будут долго об этом жалеть, но уже ничего не исправить.

Напомним, составлен гороскоп на февраль 2023 от Ирины Звягиной.

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