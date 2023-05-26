В день полнолуния им стоит отказаться от всего, что может навредить.

4 июня, в 06:41 по киевскому времени, наступит первое летнее полнолуние. Это событие принесет настоящую катастрофу в жизнь двух знаков Зодиака. Им стоит проявить максимальную осторожность, появится очень много рисков и соблазнов. Чего не стоит делать и кому ждать беды - читайте ниже.

Овен

Полнолуние негативно отразится на Овнах. В период с 3 по 4 июня они будут находиться под влиянием своих эмоций, которые не всегда оказываются хорошими. Постарайтесь не поддаваться негативу и гневу, это может привести к большим проблемам.

Представителям этого знака Зодиака не стоит браться за новые дела, все начинания обернутся крахом. Вместо этого Овнам нужно заняться работой над ошибками, постарайтесь понять, в каких ситуациях вы поступили неправильно.

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Лев

Июньское полнолуние принесет Львам немало разочарований. Им не стоит надеяться на удачу, она точно будет не на их стороне. Представители этого знака Зодиака рискуют получить болезненный удар по авторитету, на работе вам стоит сконцентрироваться по максимуму, иначе все закончится скандалом.

Помимо этого, Львам стоит с осторожностью тратить деньги. Не нужно поддаваться соблазнам и спускать все сбережения на безделушки. Экономьте и цените все, что имеете. Представители этого знака Зодиака могут избежать проблем, если попросту будут сдержанными.

Напомним, ранее стало известно, что первое летнее полнолуние "взорвет" жизнь этих знаков Зодиака, у них вырастут крылья.

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