В ближайшем времени судьба преподнесет им испытания.

Астрологи составили гороскоп до конца марта и рассказали о трех знаках, которые могут пережить сильные стрессы. Рассказываем, кому стоит себя беречь.

Близнецы

Стрессы Близнецов могут быть связаны с потерей чего-то. Однако звезды спешат успокоить - потеря будет материальной. Например, они поведутся на уловку мошенников, подпишут невыгодную сделку, потеряют кошелек, попадут в ДТП и повредят свой автомобиль.

Они будут по этому поводу очень переживать, но рядом найдутся люди, которые их поддержат и успокоят.

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Дева

Девы будут переживать из-за своей работы. Начальство будет недовольно тем, что они делают, поэтому представители этого знака будут едва ли не на грани увольнения. Несмотря на то, что все обойдется, понервничать все же придется.

Рыбы

Остаток марта и начало апреля Рыбы проведут в стрессе, потому что будут решать вопросы со здоровьем. Им могут поставить неприятный диагноз, который отразится на моральном состоянии - будут моменты, когда руки опустятся.

Однако звезды говорят, что ситуация не критичная и обязательно решится в лучшую сторону.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые будут очень счастливы в апреле.

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