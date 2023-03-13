У них все наладится, если сейчас есть какие-то проблемы.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, для которых уже через две недели начнется "белая" полоса. Специалисты говорят, что эти люди будут безусловно счастливы, а все проблемы (если такие есть), отойдут на второй план. Речь идет об Овнах и Рыбах.

Овен

Звезды говорят, что в последние несколько недель Овны были озадачены. У них могли быть неприятности на работе, какие-то "разборки" с соседями, неполадки с техникой. В апреле ситуация стабилизируется. Так, со второго числа Венера входит в дом благополучия, что отнесет на второй план все бытовые неурядицы.

Еще один аспект, который повлияет на счастье - это решение каких-то давних споров. Например, в пользу Овнов может закончится какое-то судебное разбирательство.

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Астрологи говорят, что до конца марта лучше не брать на себя ответственность, не бросаться громкими обещаниями, не подписывать дорогостоящие сделки. А вот с апреля можно рисковать и принимать неожиданные решения - они будут удачными.

Рыбы

Звезды говорят, что у Рыб с конца 2022 года была не лучшая ситуация с деньгами - доходы были меньше расходов. Еще одна проблема - здоровье. Рыб могли беспокоить какие-то старые травмы или хронические заболевания. С апреля все неприятности уйдут.

Весеннее настроение, бодрость, мотивация, а также стремительное разрешение всех проблем - это то, чего Рыбам стоит ожидать уже через две недели.

Звезды призывают до конца марта не ссориться ни с кем, потому что это может быть на эмоциях.

Напомним, астролог назвала месяц, когда Украина начнет возвращать свои территории.

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