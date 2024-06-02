На июньский парад планет "заявятся" сразу шестеро небесных тел - Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

3 июня нас ждет астрономическое событие - большой парад планет. На этот раз в нем "примут участие" аж 6 планет Солнечной системы - Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Сможем ли мы увидеть это планетарное движение и как оно повлияет на нас - рассказываем в материале.

Что такое парад планет

Парад планет - это "народное" название астрономического события. На самом деле явление называется "выравнивание планет" - во время него несколько планет выстраиваются по одну сторону от Солнца близко друг к другу.

В зависимости от того, сколько планет выстроилось, различают:

Видео дня

мини-выравнивание планет (3 планеты);

малое выравнивание (4 планеты);

большое выравнивание (5-6 планет);

полный парад планет (7 планет, иногда плюс Плутон).

В этом году мы могли уже наблюдать большой парад планет 20 апреля, когда выровнялись пять планет. Парад планет в июне будет более грандиозным - "участников" будет шестеро.

Как выглядит парад планет и можно ли будет его увидеть

В реальности планеты не выстраиваются в одну линию, но с Земли будет казаться, что это так. Двигаясь по своим эллиптическим орбитам, планеты будут находиться по одну сторону от Солнца, это будет выглядеть так, будто они идут по прямой, а расстояние между ними незначительно сокращается. 3 июня на небосклоне по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Мнения астрономов касательно того, будет ли виден парад планет, разнятся: одни уверждают, что он будет невидимым, другие - что Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн будут видны невооруженным глазом, а чтобы разглядеть Уран и Нептун, понадобится телескоп или мощный бинокль.

Как увидеть парад планет? Наблюдать нужно утром 3 июня, как минимум за час до рассвета. Важно для этого найти место с с темным небом без светового загрязнения, а также с открытым горизонтом - без деревьев или высоких зданий:

Желтоватый Сатурн - будет находиться на небе с ночи, он будет виден невооруженным глазом в созвездии Водолея;

Нептун - будет находиться в созвездии Рыб, но чтобы его увидеть, понадобится мощный бинокль;

немного позже взойдет Марс - его можно отличить по красноватому оттенку, он также будет в созвездии Рыб и будет виден невооруженным глазом;

на рассвете на востоке появятся Уран, Юпитер и Меркурий - Юпитер будет достаточно ярким, чтобы увидеть его, а, если повезет, то и Меркурий тоже можно будет разглядеть. Уран будет виден только в бинокль. Все три планеты будут находиться в созвездии Тельца.

Выравнивание не ограничивается одним днем, а может длиться в течение нескольких дней после даты.

Как повлияет парад планет на знаки Зодиака

Подобные события в астрологии считаются очень мощными по энергетике, которая способна влиять на дела и настроение человека - он может ощущать лень, апатию и раздражительность, в это время не советуют вступать в конфликты, брать в долг, совершать крупные покупки. Могут обостряться хронические заболевания, а сам день считается травмоопасным.

С другой стороны, большой поток энергии можно использовать для "подзарядки" и попросить у небесных тел поддержки. Интуиция, которая обостряется в это время, поможет разобраться в сложных жизненных ситуациях.

По мнению астрологов, во время июньского выравнивания четыре знака Зодиака - Овен, Телец, Водолей и Рыбы - будут затронуты больше остальных.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Это будет прекрасное время для Овнов, поскольку их правящая планета Марс будет находиться в медитативном знаке Рыб. Овны почувствуют прилив сил и оптимизма для достижения больших целей в личной и профессиональной жизни. Они также станут более уверенными в своих делах.

Это хороший период для того, чтобы строить долгосрочные планы или проявлять инициативу в создании нового бизнеса.

Телец (20 апреля - 20 мая)

В Тельце будут находиться Меркурий и Юпитер - они связаны с прогрессом, ростом, общением и процветанием. Небесный Телец будет напорист и сумеет хорошо выражать свои мысли как на работе, так и дома.

Благодаря влиянию Юпитера у Тельцов появится дополнительная мотивация, чтобы решиться на авантюру и сделать что-то, выходящее за рамки их зоны комфорта. Они также почувствуют себя уверенными в личных отношениях.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сатурн в Водолее - мощная астрологическая комбинация. Хотя Водолеи - воздушные знаки, известные своей нестандартностью, прогрессивностью и революционностью, это выравнивание заставит их изменить свою сущность. Сатурн будет побуждать Водолеев пересмотреть свои кармические долги и пройти через моменты саморефлексии.

Также это хорошее время для начала физической активности и режима, так как Сатурн обеспечивает дисциплину для представителей этого знака.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Нептун и Марс будут находиться в зодиакальном знаке Рыб, что побудит их к активным действиям на рабочем фронте. Они также испытают повышенный творческий потенциал и получат поощрение к занятиям искусством.

Во время этого выравнивания планет Рыбам придется немного потрудиться, чтобы сбалансировать свои мечты и реальность, но это того стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: