Этот парад планет называют большим, так как во время него на небе выстроятся пять планет.

Венера, Меркурий, Нептун, Марс и Сатурн порадуют нас своим одновременным присутствием на небосклоне в апреле. Нынешний парад планет - второй в этом месяце, но далеко не последний в этом году. Когда будет парад планет в ближайшее время, как его можно увидеть и какое влияние это событие окажет на нашу жизнь - в материале.

Что такое парад планет

Парад планет - это разговорное название астрономического события, которое на самом деле называется "выравнивание планет". Это явление, во время которого несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца.

В зависимости от того, сколько планет выстроилось, различают:

Видео дня

мини-выравнивание планет (3 планеты);

малое выравнивание (4 планеты);

большое (5-6 планет)

полный парад планет (7 планет, иногда плюс Плутон).

Как выглядит парад планет? Во время выравнивания планеты выстраиваются в линию, хотя и не абсолютно прямую.

Когда парад планет наблюдать в апреле 2024

Апрель нас балует аж двумя парадами планет. Одно из них уже состоялось 4 апреля - это было малое утреннее выравнивание Венеры, Нептуна, Сатурна, Марса. Но в этом году это далеко не все события подобного рода. Когда парад планет в 2024 году будет еще:

20 апреля - большое утреннее выравнивание Венеры, Меркурия, Нептуна, Марса и Сатурна;

- большое утреннее выравнивание Венеры, Меркурия, Нептуна, Марса и Сатурна; 3 июня - большое утреннее выравнивание Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна;

- большое утреннее выравнивание Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна; 28 августа - большое утреннее выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Урана, Нептуна и Сатурна.

То есть, в ближайшее время, 20 апреля, произойдет большой парад, в котором выровняются пять планет. Интересно, что подобные явления, по информации астрономов, обычно происходят не чаще, чем раз в 20 лет, но этот год будет поистине уникальным.

Как увидеть парад планет в апреле

Поскольку ближайший парад 5 планет 2024 называют утренним выравниваем, то логично, что наблюдать его нужно утром. Чтобы увидеть его, нужно знать время рассвета для того местоположения, где вы находитесь - парад происходит в течение часа до рассвета.

Из пяти планет, которые "подтвердили" свое участие в параде, три будет видно невооруженным глазом - Сатурн, Марс, Венеру. Чтобы увидеть Нептун и Меркурий, понадобится бинокль.

Первым на небосклоне, примерно за час до восхода, появится желтоватый Сатурн, за ним - Марс, который можно будет узнать по красноватому оттенку, затем - Нептун. Ближе к рассвету взойдут Меркурий и Венера. Венеру будет видно хорошо, а Меркурий будет тусклый и разглядеть его будет трудно (эту планету практически всегда сложно увидеть).

Помните, что планеты в отличие от звезд, не мерцают. Лучше всего выравнивание планет наблюдать вдали от городских огней и там, где открыт горизонт.

Как парад планет влияет на человека

С точки зрения астрономии выравнивание планет - это просто зрелищное явление, которое не имеет какой-либо научной ценности. Научно не доказано, что парад планет может каким-то образом влиять на нашу планету и жизнь - провоцировать землетрясения, цунами или другие катастрофы, влиять на гравитацию и т.п.

Но в древние времена люди считали парад планет мистическим явлением, они ждали "знака свыше" и часто использовали его в различных ритуалах. По мнению современных астрологов и эзотериков, такое событие - очень мощное по своей энергетике, которое действительно может влиять на дела и настроение человека. В такие дни, говорят астрологи, человек может ощущать лень, апатию и раздражительность, поэтому в это время в первую очередь не советуют:

вступать в конфликты;

брать что-либо в долг;

совершать крупные покупки.

Ждать каких-либо судьбоносных перемен не стоит, но все же нужно быть осторожными - могут обостриться хронические заболевания, а сам по себе день считается травмоопасным.

С другой стороны, так как в момент парада планет на небосводе высвобождается большой поток энергии, эзотерики советуют помедитировать и провести "подзарядку" - попросить у небесных тел поддержки или поразмыслить над тем, что происходит в жизни. Также в это время обостряется интуиция - она поможет разобраться в сложных жизненных ситуациях.

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