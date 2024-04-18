Венера, Меркурий, Нептун, Марс и Сатурн порадуют нас своим одновременным присутствием на небосклоне в апреле. Нынешний парад планет - второй в этом месяце, но далеко не последний в этом году. Когда будет парад планет в ближайшее время, как его можно увидеть и какое влияние это событие окажет на нашу жизнь - в материале.
- Что такое парад планет
- Когда парад планет наблюдать в апреле 2024
- Как увидеть парад планет в апреле
- Как парад планет влияет на человека
Что такое парад планет
Парад планет - это разговорное название астрономического события, которое на самом деле называется "выравнивание планет". Это явление, во время которого несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца.
В зависимости от того, сколько планет выстроилось, различают:
- мини-выравнивание планет (3 планеты);
- малое выравнивание (4 планеты);
- большое (5-6 планет)
- полный парад планет (7 планет, иногда плюс Плутон).
Как выглядит парад планет? Во время выравнивания планеты выстраиваются в линию, хотя и не абсолютно прямую.
Когда парад планет наблюдать в апреле 2024
Апрель нас балует аж двумя парадами планет. Одно из них уже состоялось 4 апреля - это было малое утреннее выравнивание Венеры, Нептуна, Сатурна, Марса. Но в этом году это далеко не все события подобного рода. Когда парад планет в 2024 году будет еще:
- 20 апреля - большое утреннее выравнивание Венеры, Меркурия, Нептуна, Марса и Сатурна;
- 3 июня - большое утреннее выравнивание Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна;
- 28 августа - большое утреннее выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Урана, Нептуна и Сатурна.
То есть, в ближайшее время, 20 апреля, произойдет большой парад, в котором выровняются пять планет. Интересно, что подобные явления, по информации астрономов, обычно происходят не чаще, чем раз в 20 лет, но этот год будет поистине уникальным.
Как увидеть парад планет в апреле
Поскольку ближайший парад 5 планет 2024 называют утренним выравниваем, то логично, что наблюдать его нужно утром. Чтобы увидеть его, нужно знать время рассвета для того местоположения, где вы находитесь - парад происходит в течение часа до рассвета.
Из пяти планет, которые "подтвердили" свое участие в параде, три будет видно невооруженным глазом - Сатурн, Марс, Венеру. Чтобы увидеть Нептун и Меркурий, понадобится бинокль.
Первым на небосклоне, примерно за час до восхода, появится желтоватый Сатурн, за ним - Марс, который можно будет узнать по красноватому оттенку, затем - Нептун. Ближе к рассвету взойдут Меркурий и Венера. Венеру будет видно хорошо, а Меркурий будет тусклый и разглядеть его будет трудно (эту планету практически всегда сложно увидеть).
Помните, что планеты в отличие от звезд, не мерцают. Лучше всего выравнивание планет наблюдать вдали от городских огней и там, где открыт горизонт.
Как парад планет влияет на человека
С точки зрения астрономии выравнивание планет - это просто зрелищное явление, которое не имеет какой-либо научной ценности. Научно не доказано, что парад планет может каким-то образом влиять на нашу планету и жизнь - провоцировать землетрясения, цунами или другие катастрофы, влиять на гравитацию и т.п.
Но в древние времена люди считали парад планет мистическим явлением, они ждали "знака свыше" и часто использовали его в различных ритуалах. По мнению современных астрологов и эзотериков, такое событие - очень мощное по своей энергетике, которое действительно может влиять на дела и настроение человека. В такие дни, говорят астрологи, человек может ощущать лень, апатию и раздражительность, поэтому в это время в первую очередь не советуют:
- вступать в конфликты;
- брать что-либо в долг;
- совершать крупные покупки.
Ждать каких-либо судьбоносных перемен не стоит, но все же нужно быть осторожными - могут обостриться хронические заболевания, а сам по себе день считается травмоопасным.
С другой стороны, так как в момент парада планет на небосводе высвобождается большой поток энергии, эзотерики советуют помедитировать и провести "подзарядку" - попросить у небесных тел поддержки или поразмыслить над тем, что происходит в жизни. Также в это время обостряется интуиция - она поможет разобраться в сложных жизненных ситуациях.
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