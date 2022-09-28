Гороскоп здоровья на октябрь / фото iStock

Гороскоп здоровья на месяц предупредит все знаки зодиака о возможных проблемах со здоровьем и расскажет, кому в октябре повезет с отличным самочувствием.

Овен

Овнам в октябре следует внимательнее прислушиваться к сигналам организма и чаще доверять своей интуиции. Если состояние организма беспокоит вас - не откладывайте поход к врачу. Всё действительно может быть серьезно.

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Телец

В октябре Тельцам, как и всем людям, угрожают сезонные заболевания и ОРВИ. Заболеете вы или нет - напрямую зависит от вашей закалки. Звезды рекомендуют вам чаще проветривать комнату, ведь свежий воздух - залог здоровья. Также вам стоит избегать людных мест и чаще дезинфицировать руки.

Близнецы

Месяц пройдет для вас весьма благополучно в сфере здоровья, разве что будет чаще беспокоить головная боль. Физические заболевания Близнецам не грозят, но вас может мучить стресс, бессонница и другие "болезни нервов". Совет на месяц очевиден - меньше накручивайте себя и избегайте конфликтов.

Рак

Ракам рекомендуется есть больше овощей, фруктов, зелени, рыбы и орехов, морской капусты, пить растительные масла, такие как кунжутное масло. В общем, в этом месяце вы будете остро нуждаться в витаминах. С разнообразием рациона вы заметите улучшение общего самочувствия, состояния кожи и волос.

Лев

Звезды советуют Львам хотя бы немного увеличить физическую активность - это значительно улучшит ваше самочувствие. Полезно будет чаще ходить пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делать небольшую гимнастику в свободное время. Также рекомендуется делать упражнения для шеи. Вы сразу заметите, как улучшилась подвижность суставов, а сердце стало выносливее.

Дева

Гороскоп рекомендует Девам больше отдыхать и чаще расслабляться. Октябрь может принести вам физическое и эмоциональное напряжение, поэтому очень важен отдых. Займитесь любимым хобби, съездите в новое место на выходные, сходите в сауну или на массаж. Такие мелочи изменят вашу жизнь.

Гороскоп болезней на месяц / depositphotos.com

Весы

Для Весов октябрь станет удачным месяцем чтобы бросить вредную привычку или наоборот, приобрести полезную. Если вы давно хотели отказаться от сигарет или начать гулять по утрам - это ваш шанс. Также месяц удачный для борьбы с акне, экземами и другими кожными заболеваниями.

Скорпион

Качество сна окажет огромное влияние на ваше самочувствие в октябре. Очень важно ложиться спать в одно и то же время и спать не меньше 7 часов в сутки. Перед сном проветрите комнату и не читайте никаких новостей. В октябре возрастет риск недосыпа, а также беспокойного сна.

Стрелец

Возможны проблемы с артериальным давлением у гипертоников и гипотоников. При резком падении или подъеме давления сразу вызывайте скорую помощь. Не пейте крепкий кофе и энергетики. Полезными для вас будут контрастный душ и травяной чай.

Козерог

В октябре Козерогам нужно беречь глаза и снизить нагрузку на них. Если у вас плохое зрение - не пренебрегайте очками или линзами, иначе острота зрения сильнее упадет. Также в этом месяце рекомендуется беречь печень, особенно если у вас уже были заболевания этого органа. Лучше отказаться от алкоголя.

Водолей

Для Водолеев октябрь будет месяцем отличного самочувствия и энергичности. Наслаждайтесь крепким здоровьем, но перерабатывать на работе или злоупотреблять вредной пищей всё равно не стоит. Больные Водолеи быстро вылечатся, у беременных роды благополучно пройдут роды.

Рыбы

Октябрь будет для Рыб удачным месяцем для любых осмотров, сдачи анализов, операций и терапий. Риск заболеть достаточно высок, но всё, что направлено на лечение, будет очень эффективным. Но если пустите заболевание на самотек или будете откладывать поход в больницу, то болезнь только усугубится.

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