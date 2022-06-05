Что ждать Весам в 2022 году в июне и на что обращать пристальное внимание - узнайте в материале УНИАН.

Согласно астрологическому прогнозу, в начале первого месяца лета Весы с головой окунутся в домашние дела. Многие будут переезжать, возможно, возвращаться на родину. Все ваши мысли будут заняты улучшением финансового положения и обустройством быта.

Ранее мы составляли гороскоп для Девы на июнь 2022, а сегодня расскажем, к чему готовиться Весам.

Гороскоп карьеры на июнь 2022

Почти весь первый месяц лета работа и карьерный рост не будут у вас в приоритете, максимум - поиск заработка. Соискателям придется непросто, ведь предложений по трудоустройству очень мало. Звезды советуют держаться за работу, если она у вас есть, и не думать менять сферу деятельности.

После 20 июня возможны шансы для дополнительного заработка - не отказывайтесь от него. Если у вас есть долговые обязательства, то лучше начать их выплачивать, иначе можно оказаться в очень трудной ситуации.

Гороскоп любви на июнь 2022

Одинокие Весы в первой половине месяца имеют все шансы познакомиться с хорошим человеком. Место встречи - компания друзей или семейный праздник, причем, велика вероятность, что вы иначе посмотрите на кого-то, кто вам уже давно знаком.

Весы, которые находятся в отношениях, должны больше времени уделять семье и интересоваться жизнью близких. Не затевайте конфликтов, а при ссоре идите на примирение первыми. Астрологи считают, что в июне нужно научиться отпускать ситуации и не пытаться управлять ими.

Гороскоп здоровья на июнь 2022

Общее состояние здоровья будет удовлетворительным, но могут обостриться заболевания ЖКТ. Причина - вредные привычки, алкоголь и жирная пища. Также возможны кишечные инфекции, поэтому тщательно следите за гигиеной рук. Лучше всего в июне обратить внимание на свое тело и найти возможность заняться спортом.

Совет на месяц для Весов: укрепляйте иммунитет и берегите себя от опасных видов деятельности - в конце июня возрастает риск травм.

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