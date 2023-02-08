Звезды неблагосклонны к двум знакам Зодиака.

Весна 2023 принесет неприятный сюрприз некоторым знакам Зодиака. Астрологи предупреждают, что сразу два знака рискуют попасть в немилость к судьбе. Однако все можно исправить, есть несколько вариантов избежать беды. Кому ждать тотальной катастрофы и как задобрить судьбу - читайте ниже.

Телец

Астрологи считают, что Тельцов ждут эмоциональные потрясения. Они будут страдать из-за того, что слишком верят людям. Помимо этого, возможен полный провал в личной жизни. Тельцы могут оттолкнуть от себя человека, который может принести им много любви.

Астрологи советуют этому знаку Зодиака снять розовые очки. Вы слишком требовательны к себе, но не умеете расставлять границы и не видите того, что вами пользуются. Пересмотрите все свое окружение, там может скрываться волк в овечьей шкуре.

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Рыбы

Тотальная катастрофа ждет Рыб. Проблемы будут валиться на вас со всех сторон. Астрологи считают, что причина неудач Рыб - в их желании быть хитрее всех. Вы часто лжете и пытается обмануть не только людей, но и свою судьбу.

Астрологи утверждают, что попытки Рыб стать манипуляторами обернутся против них очень плохими последствиями. Не стоит играть с судьбой. Однако все можно исправить. Если Рыбы научатся добиваться своего без интриг и будут честны, в первую очередь, с собой, буря из неудач утихнет.

Ранее стало известно, какие знаки Зодиака утонут в скандалах и грязных склоках уже в ближайшие дни.

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