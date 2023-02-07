Уже в ближайшие дни, начиная со среды, три знака Зодиака рискуют утонуть в скандалах, неприятных спорах и грязных склоках. Астрологи предупреждают, что этого можно избежать. Кому ждать беды и как спастись от ссор - читайте ниже.
Овен
Овны рискуют пострадать из-за своей упрямости. Вы часто слышите лишь себя, окружающим это не всегда нравится. Будьте готовы к тому, что в среду вас ждет серьезный скандал.
Если вы научитесь принимать чужую точку зрения и поймете, когда нужно промолчать, буря утихнет. Однако если вы продолжите упрямиться, ждите масштабного конфликта, от вас отвернутся все друзья и коллеги.
Скорпион
Астрологи считают, что Скорпионы слишком заигрались с властью. Они считают, что могут "ужалить" кого угодно и никто их за это не накажет. Однако теперь Скорпионы могут получить мощный ответ от всех, кого они обидели.
Этому знаку Зодиака стоит ждать интриг и грязных склок. Люди, желающие отомстить, будут хитро и жестоко уничтожать вашу репутацию. Вы можете спасти ситуацию, если искренне извинитесь.
Водолей
Водолеи пострадают из-за своей рассеянности. Астрологи предупреждают этот знак о том, что в ближайшие дни их ждет много ссор и упреков. Близкие устали от Водолеев, которые часто отлынивают от работы и дел по дому.
Найдите в себе смелость это признать. Порадуйте тех, кто на вас обижается. Ну а если скандала избежать не удастся, то старайтесь не провоцировать своих близких на новые вспышки ярости.
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