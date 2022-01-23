В середине недели утром прогнозируется неприятный настрой, поделилась эксперт.

На протяжении будущей недели – с 24 по 30 января, стоит подвести итоги прошедшего года и построить планы, уже некуда тянуть с этим.

В среду утром, 26 числа, может быть неприятный настрой, у кого-то могут быть обрублены крылья, поделилась с УНИАН гороскопом на неделю для всех знаков Зодиака астролог Юлия Погорельченко.

По ее словам, к вечеру неприятное настроение может сгладиться.

Гороскоп на неделю от астролога – чего ожидать на следующей неделе

Понедельник подойдет для продуктивной деятельности. Можно заняться налаживанием контактов, сглаживанием всех острых углов. Займитесь финансовыми вопросами, в этот день можно увидеть четко картину состояния финансов. Энергия становится более структурированная, люди будут собраны и целеустремленные.

Вторник – эмоционально напряженный день, высокий уровень раздражительности, конфликтов, возрастает подозрительность. Словесные перепалки, непонимание других и себя – энергии этого дня.

Утро среды четко расставит приоритеты, границы, кому-то обрубит крылья. Настрой весьма неприятный будет. К вечеру это может сгладиться через какое-то творческое проявление, созерцание, рисование, общение с психологом, как минимум – благодаря ванне с пеной и зажженными рядом свечам.

Конец недели будет под эгидой стационарной Венеры. Новые знакомства, косметология, изменения во внешности, крупные финансовые сделки – все это под запретом.

Читайте такжеДля одного знака Зодиака расставание становится трагедией – астрологУтро четверга не эффективно, потом можно заняться рекламной деятельностью, обучением. Важно сохранять рамки и любую деятельность вести честно, без эгоизма и завышенного самомнения. Люди, которые сильнее и авторитетнее, могут обломать.

Пятница – обычный рабочий день, который пройдет идеально при условии планирования. День расширения сознания, открытия новых возможностей. Вечер может быть покрыт иллюзиями и обманами.

Выходные подойдут для работы, очищения пространства, обычной или магической уборки. Взаимодействие между полами может быть как в плюс, так и в минус. Лучше проявить активность в домашних делах, чем ссориться с домочадцами.

Соединение Меркурия и Плутона увеличивает подозрительность, желание докопаться до истины и язвительность. Венера разворачивается в прямое движение.

Воскресенье лучше провести в женском коллективе. Беседы будут не столько душевны, сколько продуктивны. Возможны встречи по рабочим вопросам. Возрастает вероятность неожиданных поворотов событий, неординарного поведения окружающих, нестандартных поступков и решений.

Ранее был составлен гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака. Астрологи спрогнозировали, что в этом году трем зодиакальным представителям – Рыбы, Дева и Козерог – стоит ожидать колоссального денежного успеха.

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