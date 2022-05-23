Представителям некоторых знаков Зодиака следует быть особенно бдительными в период с 23 по 29 мая.

Сегодня в Украине чувствовать себя в абсолютной безопасности не может ни один человек. Ежедневно украинцев призывают соблюдать меры предосторожности. Это советуют делать даже тем, кто находится в относительно спокойных и тихих регионах.

По словам астролога Надежды Боровой, представителям некоторых знаков Зодиака следует быть особенно бдительными в период с 23 по 29 мая, пишет Realist.

Телец

Сложно настроиться на работу, быстрая усталость, раздражительность, существуют сложности с деньгами. Вы можете испытывать страх переезда, даже если возвращаться домой уже безопасно. Астролог советует на этой неделе не игнорировать воздушные тревоги. Все, что с вами может произойти, произойдет из-за вашей халатности и пренебрежения опасностью.

Близнецы

Вы можете вернуться к делам, людям, туда, где вы не закончили, не поставили точку. Для вас появится возможность закрыть все свои долги перед людьми: как материальные, так и личные. Не стоит ходить там, где не позволяет власть: есть реальная опасность повреждения. Например, наткнетесь на мину или еще что-то.

Весы

Почти всю неделю вы будете зависеть от внешних обстоятельств, в том числе от возможностей других людей. Используйте это, если вам нужна консультация специалиста, врача. Неплохо пройти обследование или вернуться к лечению, если вы его прерывали. Эта неделя для вас может быть весьма опасным: доверяйте только проверенным людям, не вступайте в диалоги с незнакомцами.

Стрелец

Чем больше у вас контактов, тем больше денег. Одна из ваших задач на эту неделю – хорошая реклама вашей деятельности. Возможно, нужно восстановить старые контакты. Могут вернуться бывшие партнеры. Тем не менее будьте осмотрительны: вы легко можете попасть в неприятности, если не будете сохранять бдительность.

Ранее астролог предупредила о "тяжелых днях" в мае и назвала даты.

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