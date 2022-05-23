Эксперт уточнила, что в конце месяца возможны травмирующие события в информационном поле.

Военная обстановка в Украине может измениться до конца мая, предупреждает астролог Надежда Боровая.

Об этом она рассказала Realist.online.

По ее словам, 23 мая Меркурий ретроградно возвращается в Телец, и снова соединяется со звездой Алголь - это очень нехорошее соединение, особенно для договоренностей разного уровня.

25 мая, добавляет эксперт, Марс переходит в знак своей силы, увеличивая воинственность. Боровая предполагает, что это может расширить географию наступления, обстрелов либо поставки оружия.

Самыми тяжелыми днями астролог называет 28-29 мая. По ее прогнозу, в этот период не исключены травмирующие события в информационном поле либо нехорошие новости.

"Прогноз - для людей, находящихся в зоне боевых действий, я имею в виду, города и поселки, которые регулярно обстреливает Россия. Возле которых идут бои, например Харьков, Николаев, часть Донецкой, Луганской, Запорожской области. Это не относится к временно оккупированной территории", - уточнила Боровая.

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