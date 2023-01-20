Узнайте, что известный астролог пророчит вам на второй месяц года.

Известный астролог Анжела Перл составила гороскоп для всех знаков Зодиака на февраль 2023 года. Что ждет именно вас - читайте в материале.

Овен

В этом месяце у Овнов не будет ни одной ретроградной планеты, что знаменует новые начинания, прилив сил, движение вперед. В феврале есть риск, что будут раскрыты секреты Овнов. Это может произойти в полнолуние. Также в этом месяце стоит ждать решения проблем в отношениях.

Телец

Хороший месяц для смены места жительства, поиска новой работы, завершения старых проектов. В этом месяце могут открыться какие-то новости, касающиеся членов семьи. Также Тельцам стоит готовиться к поездкам на родину - туда, где они провели детство.

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Близнецы

Все 10 планет в феврале будут идти вперед, поэтому это прекрасный месяц для прогресса, начала своего дела, учебы. Если хочется получить какой-то молниеносный результат, то с 5 февраля стоит начинать действовать уверенно и решительно, не сдаваясь из-за возможных проблем и палок в колеса от завистников.

Рак

Новолуние 5 февраля принесет положительные финансовые перемены. "Урожай" может в корне изменить финансовую ситуацию Раков. После новолуния 20 февраля рекомендуется посвятить себя работе, учебе, планированию на ближайшее время.

Лев

Стоит позаботиться о своем организме и о своем теле. Если есть какие-то проблемы или волнующие моменты, стоит непременно обратиться к специалисту. Идеальные дни для решения проблем со здоровьем - 5 и 20 февраля.

Дева

В этом месяце Девы узнают тайны, которые от них скрывали. Также в этом месяце может быть оформление документов, развод, подача заявления на визу. Однако в конце месяца могут быть новости, которые немного расстроят или выбьют из привычного ритма жизни.

Весы

Под воздействием Плутона Весы могут почувствовать перемены в личной жизни, в отношении к себе, в атмосфере в семье. В этом месяце будет актуальным вопрос о личном удовольствии: Весы захотят наконец перестать думать о других в первую очередь, и поставят себя на первое место.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака будут решать вопросы со сменой места жительства и недвижимостью. Это могут быть удачные сделки по аренде, покупке, продаже жилья. Также в феврале будут отличные возможности провести время со своей семьей - не стоит их упускать.

Стрелец

Февраль 2023 года принесет движение вперед, продвижение дел и прогресс. На протяжении второго месяца года будут решены старые проблем, сдвинутся с мертвой точки все задержки и замедленные процессы. Стоит проявить смелость, чтобы добиться успехов.

Козерог

Козероги могут получить приятные новости по поводу финансов, инвестиций и доходов. С 15 по 17 февраля во время соединения Солнца и Сатурна во втором доме можно наконец достичь желаемой стабильности.

Водолей

Не стоит терять время на рассуждения. Нужно брать инициативу в свои руки и проявлять себя. В феврале Водолеев ждет новолуние в секторе доходов, что принесет новые источники поступления финансов.

Рыбы

В феврале у Рыб могут быть удачные сделки по продаже чего-то. Также они могут получить ценные подарки. Может прийти какая-то крупная сумма денег в качестве премии, надбавки или подарка, можно получить доход от прежних инвестиций.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые разбогатеют на следующей неделе 23-29 января.

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