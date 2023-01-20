Конец месяца принесет им неожиданный доход.

Астрологи перечислили три знака Зодиака, чьим представителям стоит ждать неожиданного прихода денег. Источники поступлений могут быть разными. Счастливчиками специалисты называют Овнов, Весов и Стрельцов.

Овен

Им могут выплатить зарплату с повышением или одобрить получение какой-то помощи. Например, гранта на обучение или на открытие своего дела. Также Овнам могут помочь родственники издалека - решат с опозданием поздравить их с новогодними праздниками.

Звезды не советуют сразу продумывать как потратить эти средства - лучше грамотно ими распорядиться и во что-то инвестировать.

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Весы

Весы - еще один знак, представителей которого в конце января обрадуют кругленькой суммой. Вот только в отличие от Овнов они - настоящие транжиры, поэтому поспешат на что-то эту сумму использовать.

Звезды говорят, что Весы имеют одну слабость - они склонны к импульсивным покупкам. Именно поэтому потратить любой доход без труда могут на ненужную вещицу, которая потом будет пылиться в кладовке.

Стрелец

Стрельцам улыбнется удача в вопросе поиска новой высокооплачиваемой работы. Те Стрельцы, которые сейчас не ищут работу, могут получить приход денег с неожиданной стороны: помощь от родственников, наследство, выгодная продажа старой ненужной вещи. Они даже могут просто на улице найти деньги.

Астрологи говорят, что сейчас Стрельцам важно пересмотреть свое отношение к финансам и стараться не тратить деньги на потенциально бесполезные вещи.

Напомним, астрологи перечислили три знака Зодиака, которые могут предсказывать будущее.

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