Узнайте, что ждет вас в первое воскресенье весны.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 5 марта. Скорпионы могут заняться спортом, а Близнецы наконец решат проблемы, которые давно не давали покоя и не позволяли расслабиться. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

Астрологи говорят, что Овны едва ли не утонут в домашних делах и каких-то хлопотах. Этот день будет спокойным и без каких-либо эмоциональных нагрузок.

Телец

День будет наполнен желанием заниматься чем-то новым, появится мотивация проявить себя в каком-то интересном направлении. Творческие Тельцы достигнут новых вершин.

Видео дня

Близнецы

Если у Близнецов были какие-то недопонимания или проблемы, то 5 марта ситуация исчерпает себя - представители данного знака найдут выход.

Рак

Этот день будет щедрым на подарки. Не стоит игнорировать знаки судьбы - они подскажут, какие решения стоит принять в ближайшее время.

Лев

Наполните свой день радостью и позитивом. Звезды говорят, что Львы смогут выспаться, хорошенько отдохнуть и заняться любимыми делами.

Дева

Не стоит бояться сделать первый шаг. Это может быть как в плане знакомства и налаживания контактов, так и в плане решения каких-то спорных ситуаций, откровенного разговора с человеком, с которым в общении ощущается напряжение.

Весы

Воскресенье обещает быть веселым и насыщенным. Так, может быть встреча с друзьями или путешествие в другой город.

Скорпион

Идеальный день, чтобы начать читать книгу или заниматься спортом. Тем более, когда, если не весной, начинать готовить свое тело к лету?

Стрелец

Отличный день для покупок. Также звезды говорят, что в этот день можно брать кредиты и просить в долг - деньги будут быстро возвращены.

Козерог

Есть возможность получить печальный опыт, из-за чего придется лить слезы. Но неприятности - не вечные, поэтому не стоит сильно расстраиваться.

Водолей

Водолеям судьба готовит встречу с очень приятным и интересным человеком, который изменит их жизнь на ближайшее время.

Рыбы

Не стоит пренебрегать правилами безопасности. 5 марта у Рыб велик шанс попасть в неприятный инцидент, получив физические травмы.

Напомним, астролог назвала знаки Зодиака, которые будут плакать на выходных.

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