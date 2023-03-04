Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 5 марта. Скорпионы могут заняться спортом, а Близнецы наконец решат проблемы, которые давно не давали покоя и не позволяли расслабиться. Узнайте, что ждет именно вас.
Овен
Астрологи говорят, что Овны едва ли не утонут в домашних делах и каких-то хлопотах. Этот день будет спокойным и без каких-либо эмоциональных нагрузок.
Телец
День будет наполнен желанием заниматься чем-то новым, появится мотивация проявить себя в каком-то интересном направлении. Творческие Тельцы достигнут новых вершин.
Близнецы
Если у Близнецов были какие-то недопонимания или проблемы, то 5 марта ситуация исчерпает себя - представители данного знака найдут выход.
Рак
Этот день будет щедрым на подарки. Не стоит игнорировать знаки судьбы - они подскажут, какие решения стоит принять в ближайшее время.
Лев
Наполните свой день радостью и позитивом. Звезды говорят, что Львы смогут выспаться, хорошенько отдохнуть и заняться любимыми делами.
Дева
Не стоит бояться сделать первый шаг. Это может быть как в плане знакомства и налаживания контактов, так и в плане решения каких-то спорных ситуаций, откровенного разговора с человеком, с которым в общении ощущается напряжение.
Весы
Воскресенье обещает быть веселым и насыщенным. Так, может быть встреча с друзьями или путешествие в другой город.
Скорпион
Идеальный день, чтобы начать читать книгу или заниматься спортом. Тем более, когда, если не весной, начинать готовить свое тело к лету?
Стрелец
Отличный день для покупок. Также звезды говорят, что в этот день можно брать кредиты и просить в долг - деньги будут быстро возвращены.
Козерог
Есть возможность получить печальный опыт, из-за чего придется лить слезы. Но неприятности - не вечные, поэтому не стоит сильно расстраиваться.
Водолей
Водолеям судьба готовит встречу с очень приятным и интересным человеком, который изменит их жизнь на ближайшее время.
Рыбы
Не стоит пренебрегать правилами безопасности. 5 марта у Рыб велик шанс попасть в неприятный инцидент, получив физические травмы.
Напомним, астролог назвала знаки Зодиака, которые будут плакать на выходных.