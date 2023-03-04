Представители этих знаков Зодиака могут столкнуться с серьезными жизненными трудностями, которые выбьют из колеи.

Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на выходные, 4 и 5 марта. Звезды утверждают, что в судьбах двоих будут проблемы, которые заставят горько плакать. Кто они и что может произойти - читайте в материале.

Дева

Первый знак, представителям которого реально стоит опасаться - это Девы. В эти дни их ждет высокая травмоопасность и аварийность. Астрологи советуют отказаться от поездок, если это возможно. Экстремальные развлечения лучше отложить или отменить совсем. Также возможен бытовой травматизм: порез на кухне, ушиб, падение на скользких ступеньках.

Звезды говорят, что если попытаться урезать все потенциальные риски, есть маленький шанс избежать неприятностей. Однако если беда все же случится, Девы будут горько плакать.

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Козерог

У Козерогов будут депрессивные мысли, связанные с общим положением дел в жизни. Например, они будут расстроены тем, что скучают по человеку, но не могут его увидеть из-за того, что они далеко друг от друга.

Добивают еще и трудности с финансами - долговая "яма" или застой денежных потоков никак не позволяют вывести свою жизнь на новый уровень. Может произойти какая-то незначительная ссора с близким человеком, которая станет последней каплей и заставит рыдать.

Напомним, экстрасенс назвала три самых опасных региона в марте 2023.

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