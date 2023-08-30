День обещает быть более-менее спокойным.

Астрологи составили прогноз на 31 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Что четверг сулит именно вам - узнайте в гороскопе на УНИАН.

Овен

Последнее время вы были полны энергией, поэтому крутились как белка в колесе. Сейчас же пришло время немного отдохнуть и расслабиться. Не спешите творить дела, посидите спокойно на одном месте.

Видео дня

Телец

Завтра окружающие захотят почерпнуть вашу мудрость, поэтому разговора на житейские темы вам не удастся избежать. Будьте более лояльными к людям и дайте им правильный совет.

Близнецы

Если у вас уже длительное время затяжной финансовый кризис, то пришло время с этим что-то делать. Не можете справиться в одиночку? Обратитесь за помощью к специалистам.

Рак

Ваше настроение будет очень часто меняться, поэтому в этот день вам лучше отказать от общения с большим количеством людей и решения важных вопросов. Лучше займитесь творчеством или почитайте книгу.

Лев

В этот день вы можете достигнуть всех своих целей, однако очень важно, чтобы вы встали с кровати и начали что-то делать. Лениться завтра вам просто запрещено.

Дева

В четверг вас может "накрыть" ностальгия. Вам захочется вернуться в прошлое и что-то изменить или повторить какой-то момент. Важно помнить, что воспоминания - это хорошо, но будущее - еще лучше.

Весы

Вы будете настолько эмоционально и энергетически заряжены, что смело можете браться за проекты любой сложности. У вас все получиться, даже не сомневайтесь в своих силах.

Скорпион

Вы можете узнать очень важную информацию, которая в будущем сыграет вам на руку. Однако сейчас ею делиться ни с кем не стоит. Не раскрывайте сразу все карты.

Стрелец

Если у вас давно назревал конфликт с близкими людьми, то пришло время расставить все точки и избавиться от "болей" в семье. Откровенно поговорите со своими домочадцами и решите проблемы.

Козерог

День будет удачным для построения карьеры. Звезды рекомендуют вам проявить все свои профессиональные навыки, чтобы вас достойно оценили и помогли продвинуться дальше.

Водолей

Вы можете встретить единомышленников, у которых, как и у вас, много идей для развития какого-то дела. Обменивайтесь идеями, ведь какая-то из них может быть гениальной.

Рыбы

В этот день Рыбы могут начать инвестировать, чтобы в будущем получать хороший пассивный доход. Деньги лишними не бывают, поэтому подумайте об этом.

Вас также могут заинтересовать новости: