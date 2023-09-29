Овнам можно отвлечься от рутины.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября. Весы получат шанс на счастье, а Тельцы рискуют угодить в капкан врага. Что звезды сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам можно отвлечься от рутины. Позвольте себе сбежать от всех проблем, отправляйтесь на прогулку. Спонтанный отдых пойдет вам на пользу.

Телец

Астрологи советуют Тельцам проявить максимальную осторожность. Вы рискуете угодить в капкан врага. Не верьте людям на слово, ставьте под сомнение все, что покажется вам подозрительным.

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Близнецы

30 сентября Близнецам можно рискнуть. Попробуйте что-то новое и не бойтесь получить ценный опыт. У вас все получится, не отказывайтесь от авантюр.

Рак

Ракам стоит проявить все свои лучшие качества. Вам нужно выполнить все поручения и не забыть о каждом важном деле. Помимо этого, вам придется проявить инициативу.

Лев

Львы могут разочароваться в своей второй половинке. Возможно, вы узнаете о предательстве. Постарайтесь не впадать в истерику, некоторые события от вас совсем не зависят.

Дева

Девы сумеют разбогатеть, если вовремя решатся на риск. Однако если вы упустите момент и вступите в игру слишком поздно - шансов на победу будет куда меньше.

Весы

Весы получат редкий шанс на счастье. У вас появится возможность решить свои проблемы и обрести уверенность в завтрашнем дне. У вас все получится, действуйте.

Скорпион

Скорпионам повезет в любви. Вы сможете познакомиться с человеком, который подарит вам счастье. Если же у вас уже есть вторая половинка - ждите приятный сюрприз.

Стрелец

30 сентября Стрельцы смогут найти то, что так давно искали. Внимательно осмотритесь, судьба даст вам знак и укажет на правильный путь. Будьте за это благодарны.

Козерог

Козерогам не стоит делиться секретами. Постарайтесь держать язык за зубами. В противном случае у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

Водолей

30 сентября Водолеям придется помогать друзьям. Будьте добры и не жалейте сил. Вскоре вы поймете, как важно иметь рядом с собой надежное плечо.

Рыбы

Рыбы могут устроить шумную вечеринку и забыть обо плохом. Пригласите лучших друзей и проведите свой день весело. Приятные эмоции дадут вам заряд положительной энергии.

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