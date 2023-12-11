Известный мольфар составил подробный гороскоп - Дева должна найти баланс.

В целом 2024-й год несет Девам положительные изменения. Но нельзя полагаться только на звезды. Умейте находить время для отдыха и заботы о своем здоровье. у людей, рожденных под этим знаком, будет шанс проявить свои лучшие качества, что обязательно даст плоды. Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Общий гороскоп (Дева) на 2024 год

Девы отличаются аналитическим умом, упорством в достижении целей, практичностью. Эти качества помогут им продвигаться вперед. В течение 2024 года стоит обратить внимание на возникающие препятствия. Они служат маячками и указывают нужное направление. Девам следует сделать акцент на своем здоровье. в год дракона испытания могут выпасть тем парам, которые долгие годы вместе.

Видео дня

В январе и феврале стоит проявить дипломатичность в отношениях с коллегами и начальством, чтобы избежать конфликтов на работе. Новогодние праздники желательно отметить кратковременной поездкой на отдых. Не обязательно посещать экзотические страны. Хорошо провести время можно на туристической базе, занимаясь зимними видами спорта. Физическая активность на свежем воздухе пойдет Девам на пользу.

Звезды указывают, что весной представители земного знака могут столкнуться с госструктурами. Кого-то коснется вопрос наследства или передачи недвижимости. Кого-то ждет пересмотр или расторжение контрактов. Если вы чувствуете, что не хватает компетенции для решения важных вопросов, лучше обратиться за советом к специалистам.

Летом с подачи Дракона Девы будут активными, энергия начнет буквально фонтанировать. Нужно распределить время и силы так, чтобы их хватало на работу, творческие проекты и общение с близкими людьми. Осенью положение дел зависит от состояния правящей планеты - Меркурия, который вступает в ретроградную фазу 26.11. период ретроградности благоприятен для завершения дел и восстановления утраченных связей с коллегами и друзьями.

Женщина-Дева - гороскоп на 2024 год

В третьей декаде января женщинам-Девам желательно заняться самоанализом. Для начала обдумайте, что вам дорого, а чем можно пожертвовать, каковы долгосрочные планы. Затем приступайте к выработке стратегии на ближайшее время. С конца февраля до середины лета предстоит сложный период, и внутренняя перестройка пригодится.

Девы почувствуют отдаление коллег, родственников, некоторых друзей. Многие проблемы придется решать самостоятельно. В летнее время стоит ограничить свои расходы, иначе деньги могут вытечь сквозь пальцы, не принеся желаемого результата. Здесь Дев выручит их практичность.

В августе представительницы знака почувствуют желание заняться творчеством. Любимое хобби станет источником дополнительного заработка, если уделять ему достаточно времени. Следуйте своим желаниям. Если противоречить внутреннему голосу, можно легко впасть в депрессию. Ноябрь и декабрь - прекрасное время, чтобы показать своим близким, как сильно вы их любите. Проявляйте заботу и чаще дарите любимым нежные слова.

Мужской гороскоп на 2024 (Дева)

Мужчинам важно будет в начале года разделить цели на первостепенные и второстепенные. В этом случае реализовывать задачу станет проще. С помощью Дракона можно будет достичь успехов в самореализации, продвинуться в карьере. До апреля лучше не вкладываться в крупные проекты. Используйте те ресурсы, которые у вас будут на данный момент.

Звезды советуют быть готовыми к конкуренции, но при этом избегать конфликтов. Позаботьтесь о своем здоровье. если есть проблемы в этом плане, лучше решить их в первой половине года. Напряженным временем станет переход с лета на осень. Мужчины-Девы ничего не будут успевать, что может затормозить путь к успеху.

Ноябрь потребует от Дев решительности и амбициозности, не очень свойственных этому знаку. Одиночки осенью смогут найти себе пару. Только не надо бросаться с головой в водоворот любви, действуйте аккуратно. Проявите внимание и дождитесь ответной реакции партнерши. Знаки, указывающие на то, что вам это понравилось, могут служить сигналом для построения серьезных отношений.

Любовный гороскоп (Дева) на 2024 год

Дев многие считают сухарями, у которых карьера и деньги находятся на первом плане. Но это не совсем так. Девы просто держат личную жизнь в тайне, не давая повода окружающим вмешиваться и давать советы.

В 2024 году представителей знака ожидают бурные романы. Возможно восстановление прежних отношений. Чувственный период продлится до осени. Затем в жизни многих Дев наступит фаза охлаждения в сложившейся паре.

С первых дней осени до конца ноября не стоит заключать браки. Стабильные Девы перестанут узнавать себя. У некоторых может появиться желание расстаться с бывшим партнером и поискать себе нового. В устойчивых парах на отношения не будет времени, поскольку многих Дев ждет учеба.

Финансовый гороскоп на 2024 год (Дева)

В начале 2024 года финансы Дев споют романсы. Положение останется таким до начала весны. Девам придется сократить расходы или тратить то, что они накопили раньше. Лучше быть бдительными, не вестись на предложение быстрого заработка. Велика вероятность обмана. Тех, кто занимает руководящую должность, могут подвести подчиненные, что не лучшим образом скажется на зарплате.

Весной и летом положение улучшится, но больших денег в это время все равно ждать не стоит. Звезды дают такой совет: запаситесь терпением и живите по средствам. Однако некоторым представителям знака будет трудно удержаться от крупных покупок летом.

Разовое получение крупных сумм можно ожидать в феврале, на границе мая и июня, в сентябре и ноябре. С осени финансовые дела пойдут на лад. Если близкие будут предлагать денежную помощь, ее допустимо принять в том случае, когда вы чувствуете искреннюю заинтересованность человека в вашем благополучии. В конце ноября, когда Меркурий вступает в ретроградную фазу, не стоит брать кредиты и занимать деньги.

Гороскоп здоровья для Дев на 2024 год

В 2024 году у Дев два сложных периода относительно состояния здоровья. уделить больше внимания этой сфере нужно с января до конца марта и со второй недели октября до конца ноября. Упадок сил представители знака могут испытывать также с конца августа до середины сентября.

В такие дни я советую больше отдыхать, поддерживать организм правильным питанием и полезными процедурами. Самым опасным для Дев в плане здоровья днем называют 29 августа. По возможности в эту дату побудьте дома.

Выявить скрытые проблемы со здоровьем поможет диспансеризация, которую я рекомендую пройти в январе. С начала года до середины апреля лучше воздержаться от плановых операций. Косметические процедуры будут результативными, если провести их в январе, мае и ноябре.

Вас также могут заинтересовать новости: